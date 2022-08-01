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Şehit ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:44
Şehit ailesini ziyaret etti

Yerköy'deki toplu açılış töreninin ardından Bozdağ, 9 Nisan 2022'de Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede mayıs ayında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın Erzurum Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bozdağ, ziyarette şehidin babası Mustafa ve annesi Sultan Dündar ile bir süre sohbet etti.
Şehit için dua edilen ziyarette Bozdağ, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.
Şehidin babası Mustafa Dündar, ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti. »AA

Son Güncelleme: 31.07.2022 16:47
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Şehit Ailesini Ziyaret Etti
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