Sade, bilgilendirdi

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklmada bulunan Dr. Sade, “Hepatit, karaciğer dokusunun iltihabı demektir. Hepatit A virüsü (HAV), Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) ülkemizde en önemli hepatit nedenleridir. Hepatit A virüsü hasta bireylerin dışkılarıyla yayılır ve fekal-oral yolla yani enfekte dışkıyla bulaşan eller tuvaletler, su ve gıdalarla ağız yoluyla alınır ve kronikleşmeyen akut infeksiyona sebep olur. HBV ve HCV ise kan-kan ürünleri, vücut sıvıları (tükrük, sperm gibi), hasta kişinin kan ve vücut sıvıları ile temas eden kişisel malzemeleri (tırnak makası, tıraş bıçağı, manikür malzemeleri gibi) ve cinsel yolla bulaşır ve akut infeksiyonun yanısıra kronikleşerek yıllar içinde siroz ve/veya karaciğer kanserine de neden olabilir” dedi.

‘ÇOCUKLAR DOĞUMDAN İTİBAREN AŞILANIYOR’

Günümüzde çocuklar doğum itibariyle hepatit B için aşılandıklarını belirten Sade, “Ancak toplumumuzda erişkin bireylerin büyük bölümü hepatit B için aşısızdır. HBV taraması ile infeksiyonun varlığı, yokluğu, aşı veya doğal yolla oluşmuş bağışıklık durumu tespit edilerek hastalıktan koruma için aşılama veya hasta bireylerde erken teşhis ile gelecekteki risklere yönelik tetkik ve tedavi şansı yakalanır. Hepatit C için günümüzde etkili bir aşı henüz yoktur ancak infeksiyonun erken teşhis ve tedavisi gelecekte oluşabilecek önemli sorunları önleyebilir.

Hepatit A virüsü ülkemizde çoğunlukla çocukluk çağımızda sarılıkla veya sessizce geçirilebilir, ancak çocuklukta hepatit A geçirmeyen kişiler infeksiyona erişkin çağda yakalandıklarında hastalık çok daha ağır seyredebilmekte, nadir de olsa karaciğer naklini gerektirebilecek akut karaciğer yetersizliği ile sonlanabilmektedir. Erişkinde hepatit A kan testi ile infeksiyonun geçirilip kalıcı bağışıklık oluşturulup oluşturulmadığı tespit edilir, virüsle hiç karşılaşılmamış ise aşılama ile korunma sağlanabilir. Viral hepatiti olan kişilerle aynı evi paylaşan veya yakın temasta olan aile bireylerinde, enfekte kişilerin cinsel patnerlerinde, birinci derece yakınlarında kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde, infeksiyonla daha sık karşılaşma riski olan sağlık çalışanlarında veya kişide zaten bilinen bir karaciğer problemi varsa (yağlı karaciğer hastalığı gibi) ilave bir risk faktöründen korunmak için tarama ve aşılama yapılması daha da fazla önem arz eder” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi