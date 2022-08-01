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Operasyon başarılı hasta mutlu

Yozgat Şehir Hastanesi’nde başarılı ameliyatlar yapılmaya devam ediyor. 

01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:31
Operasyon başarılı hasta mutlu

Şiddetli boyun ağrısı ve hareket güçlüğü ile Yozgat Şehir Hastanesi müracaat eden hastanın omurilik kanalında darlık ve buna bağlı servikal spondilotik myelopati hastalığı tespit edildi. Hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Op. Dr. Ökkeş Celil Gökçek tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrası Op. Dr. Ökkeş Celil Gökçek, “Servikal spondilotik myelopati; özellikle yaşlı hastalarda görülen, tedavi edilmeyen servikal disk hernisi (boyun fıtığı) hastalığı zemininde gelişen, uzun dönemde basıya bağlı olarak omurilikte ezilme ile seyreden bir hastalıktır. Şimdi hastamızı servisimizde takibe aldık. Hastamızı 1-2 gün içinde evine taburcu edeceğiz. Hastamızın eski sağlıklı günlerine kavuşacak olması bizler için en büyük mutluluk ve gurur kaynağı olacaktır. Hastamıza acil şifalar diliyorum.” dedi.
Yozgat Şehir Hastanesi Yönetimi tarafından ise hastaya acil şifalar dilenerek, Op. Dr. Ökkeş Celil Gökçek ve emeği geçen tüm hastane çalışanlarına teşekkür edildi. »Haber Merkezi

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