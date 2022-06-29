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Ölüm tehlikesi

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 1 milyondan fazla aboneye kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), vatandaşları elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahaleler konusunda uyardı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Ölüm tehlikesi

Vatandaşları elektrik şebekelerine yapılan müdahalelerin olumsuz sonuçları konusunda uyaran ÇEDAŞ, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti.
ÇEDAŞ tarafından yapılan açıklamada; alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğu vurgulandı. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimlerin görülmesi gibi durumlarda en kısa zamanda ÇEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi, elektrik dağıtım şebekelerine sadece ÇEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekildi.
EMNİYET MESAFELERİNE UYULMALI
Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat çeken açıklamada
“İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların ‘Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uyması gerekir. Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda, hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması gerekir.” denildi.
»Haber Merkezi
 

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Ölüm Tehlikesi
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