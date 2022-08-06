Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25

Öğrencilerle sohbet etti

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Gençlik Merkezinde açılan yaz kurslarında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Öğrencilerle sohbet etti

Gençlik Merkezinde devam eden Yaz Kurslarını ziyaret eden Kaymakam Aydın, öğrencilerle bir araya geldi. 
9-15 yaş arası öğrencilerin katıldığı Görsel Sanatlar Etkinlikleri ve Eğlenceli Bilimsel Deneyler kurslarındaki öğrencilerle tek tek ilgilenip sohbet eden Aydın, ardından Gençlik Merkezi oyun parkında yapılan çalışmaları ve tenis kortu yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunup, bilgi aldı. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerle Sohbet Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat birinci sırada
Yozgat birinci sırada
Başkanlardan ziyaret
Başkanlardan ziyaret
Her fırsatta Yozgat’ta
Her fırsatta Yozgat’ta
Ürün var depo yok!
Ürün var depo yok!
Miniklere ziyaret
Miniklere ziyaret
Eksiklikler tespit edildi
Eksiklikler tespit edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim