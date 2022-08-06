Öğrencilerle sohbet etti

Gençlik Merkezinde devam eden Yaz Kurslarını ziyaret eden Kaymakam Aydın, öğrencilerle bir araya geldi.

9-15 yaş arası öğrencilerin katıldığı Görsel Sanatlar Etkinlikleri ve Eğlenceli Bilimsel Deneyler kurslarındaki öğrencilerle tek tek ilgilenip sohbet eden Aydın, ardından Gençlik Merkezi oyun parkında yapılan çalışmaları ve tenis kortu yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunup, bilgi aldı. »Haber Merkezi