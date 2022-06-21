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Minik yüreklerin gür sesi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, ‘66 Genç Müzisyen’ projesi kapsamında halk eğitim merkezinde müzik eğitimi alan kursiyerler öğrendikleri enstrümanlar ile Yozgat yöresine ait türküleri seslendiriyor.

21 Haziran 2022 Salı 02:11
Minik yüreklerin gür sesi

Yozgat Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) kapsamında Aydıncık Halk Eğitim Merkezinde kurslar veriliyor. Bu doğrultuda ESER Projesinin alt projelerinden olan ‘66 Genç Müzisyen’ projesi kapsamında açılan kurslarda yaklaşık iki yıldır müzik eğitimi alan kursiyerlerin öğrendikleri enstrümanlar ile hazırladıkları projeyi halkın beğenisine sunduklarını söyleyen Aydıncık Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinden Leylahan Dağlı Şahin ve Saygın Şahin, Bozkırın Çocukları isminde ki bu proje ile kendi stüdyolarını oluşturduklarını belirttiler. Stüdyo da çocukların tek tek 'Hastane Önünde İncir Ağacı' gibi Yozgat türkülerini söylediğini bildiren Şahin, yıl içerisinde birçok konser verdiklerini kaydetti. Aydıncık Kaymakamlığı desteği ile hazırlanan proje de kursiyerler tarafından seslendirilen 'Hastane Önünde İncir Ağacı' türküsüne klip çektiklerini ifade eden Şahin, “Bozkırın Çocukları olarak Yozgat yöremize ait türküyü seslendirdik. Yaklaşık iki yıldır Aydıncık ilçesinde müzik eğitimi alan çocuklarımız öğrendikleri enstrümanlar ile Kaymakamlığımızın desteklemiş olduğu projeyi hazırladı ve halkın beğenisine sunduk. Hem çalıp hem söyledikleri bu proje dinleyenlerin beğenisini aldı. Bozkırın Çocukları adında daha birçok proje ile seslerini duyuracağız. Emeklerinden dolayı kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
»Sema Nur Koçaker » Rabia Şahin

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Minik Yüreklerin Gür Sesi
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