Milletimizin yanındayız

Gerçekleştirilen programın ardından MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, toplantı ile ilgili değerlendirme yaptı. Irgatoğlu, düzenlenen programlarda parti politikası, Cumhur İttifakının önemi ve gerekliliğinin anlatıldığını söyledi.

ADAYIMIZ RECEP TAYİP ERDOĞAN

Irgatoğlu, “Cumhur ittifakı olarak tek bir adayımız var. Genel başkanımızın da dediği gibi adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sandık başından gönül rahatlığı ile oyumuzu vereceğiz. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEK BİR DERTLERİ VAR

Cumhur İttifakı karşısına muhalefet birleştirilmesi ile altılı bir masa oluşturulduğunun altını çizen Irgatoğlu, “Oluşturulan bu altılı masanın hangi projeyle, kimlerden destek alarak, hangi yurtdışı bağlantılarıyla oluşturduklarını bir birine benzemez siyasi partilerin bir araya gelerek hala ortaya bir sonuç koyamadıkları ortadadır. Birçoğunun proje bazlı parti kurarak Türkiye’nin adeta karanlık günlere götürmeye hedeflediklerini net bir şekilde ortada. Altı masanın tek bir derdi var oda Salahattin Demirtaş ve Osman Kavalay’ı hapisten çıkartmak” dedi.

MÜKEMMEL BİR YOĞUNLUK

Tüm ilçelerin dahil olduğu merkez ve 7 ilçede gerçekleştirilen toplantıya katılımın yoğun olduğunu dile getiren Irgatoğlu, “Gerçekten programlarımız dolu dolu geçti. Hemşerilerimizin büyük bir ilgi ile takip ettiği programımız her gün 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 7 ilçede ve merkezde gerçekleştirdik. Düzenlemiş olduğumuz programımıza muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, esnaflarımız, çiftçilerimiz, partililerimiz ve vatandaşlarımız katılım sağladı. Herkese bir kez daha göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederim” dedi.

İSTEKLER GÜNDEME GETİLECEK

Her programın ardından katılımcıların istek ve taleplerin alındığını belirten Irgatoğlu, “Programların sonunda katılımcıların istek ve taleplerini dinledik. Hepsi ayrı ayrı not alındı. Sayın Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef, istekler ile tek tek ilgileneceğini belirterek mecliste gündeme taşıyacağını söyledi. Vatandaşlarımızın istekleri bizler için oldukça önemli her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

»Selma Şahin