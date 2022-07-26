Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.548,49
ALTIN
985,23
DOLAR
17,82
STERLİN
21,52
EURO
18,25
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Mesafeler engel değil

Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Engellerim Bedeni Hayallerim Ebedi” adlı proje kapsamında İstanbul - Çanakkale gezisi düzenlendi.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Mesafeler engel değil

Düzenlenen gezi programı ile ilgili Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, “Ecdadımızın bu toprakları bizlere vatan kılmak için verdikleri mücadeleyi yerinde gördük” dedi.
‘DEVLETİMİZİN BEKASINI ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ’
Dernek Başkanı Özdemir konuşmasının devamında, “O gün devleti ve milleti için canını feda eden şehitlerimizin fedakârlıklarıyla ebedi müddet ayakta kalan devletimiz bugün bize bu imkânı sağladığı için buradayız. Hem devletimizin bekasını hem de şu an burada oluşumuzu borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi ziyaret ederek saygı, şükran ve minnetlerimizi ilettik, kendilerine dualar ettik. Başka hiçbir şekilde gelip görmesi mümkün olmayan engelli kardeşlerimize bu imkânı sağlayan devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerine yer verdi. Özdemir son olarak; projenin yazılması, yürütülmesi ve gezi organizasyonunda engelli bireylerin İstanbul ve Çanakkale de ziyaret edilecek her yere erişimlerini sağlayan, refakat ve yardım eden herkese kendisi ve derneği adına teşekkür etti. »Sema Nur Koçaker – Selma Şahin
 

Anahtar Kelimeler:
Mesafeler Engel Değil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarışma düzenlenecek
Yarışma düzenlenecek
Yollar yapılıyor
Yollar yapılıyor
Mühre veda ediyor
Mühre veda ediyor
AZİZLİBAĞLARI YETİM KALDI!
AZİZLİBAĞLARI YETİM KALDI!
Jeoturizme kazandırılmayı bekliyor
Jeoturizme kazandırılmayı bekliyor
Yüzler bir kez daha güldü
Yüzler bir kez daha güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim