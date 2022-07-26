Mesafeler engel değil

Düzenlenen gezi programı ile ilgili Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, “Ecdadımızın bu toprakları bizlere vatan kılmak için verdikleri mücadeleyi yerinde gördük” dedi.

‘DEVLETİMİZİN BEKASINI ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ’

Dernek Başkanı Özdemir konuşmasının devamında, “O gün devleti ve milleti için canını feda eden şehitlerimizin fedakârlıklarıyla ebedi müddet ayakta kalan devletimiz bugün bize bu imkânı sağladığı için buradayız. Hem devletimizin bekasını hem de şu an burada oluşumuzu borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi ziyaret ederek saygı, şükran ve minnetlerimizi ilettik, kendilerine dualar ettik. Başka hiçbir şekilde gelip görmesi mümkün olmayan engelli kardeşlerimize bu imkânı sağlayan devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerine yer verdi. Özdemir son olarak; projenin yazılması, yürütülmesi ve gezi organizasyonunda engelli bireylerin İstanbul ve Çanakkale de ziyaret edilecek her yere erişimlerini sağlayan, refakat ve yardım eden herkese kendisi ve derneği adına teşekkür etti. »Sema Nur Koçaker – Selma Şahin

