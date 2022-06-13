Merkez yenilendi

Belediye Başkanı Müjdat Karaca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atakan Yüksel Aile Yaşam Merkezimizi yeniledik ve yenilenen haliyle hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Allah, emeği geçenlerden razı olsun. Hemşerilerimize ve ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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