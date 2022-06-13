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Merkez yenilendi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, belediye tarafından Atakan Yüksel Aile Yaşam Merkezi yenilendi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:32
Merkez yenilendi

Belediye Başkanı Müjdat Karaca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atakan Yüksel Aile Yaşam Merkezimizi yeniledik ve yenilenen haliyle hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Allah, emeği geçenlerden razı olsun. Hemşerilerimize ve ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
Haber Merkezi

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Merkez Yenilendi
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