Maliyetini düşürüyor

Baş tarafı 1'de; Tesisi yeni eklentilerle daha da geliştireceklerini vurgulayan Açıkgöz, "Tesisimiz yeni eklentilerle paketleme de yapabilecek. Çiftçimiz buğdayın dışında, nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünlerini getirdiğinde paketleyip kendisine verebileceğiz." diye konuştu.

Tesisin kapasitesi hakkında da bilgi veren Açıkgöz, şunları kaydetti: "KOP'tan 1 milyon 100 bin lira destek aldık, 2 milyon 200 bin lira da Yozgat Ziraat Odası bütçesinden harcama yaptık. Tesisimiz saatte 7 ton tohum elemekte. Tesisimizde sadece tohumluk değil bazen çiftçimiz ofisin veya tüccarın almadığı ürünü getirip burada eledikten sonra baş fiyattan satabiliyor. Dışarıda tonu 500-550 liradan elenirken tesisimizde 400 liraya elenmekte. Boş çuvalı kendisi getirirse 300 liraya eleme yapılıyor. Çiftçimiz tarlasından getirdiği ürünü burada temizlenmiş, ilaçlanmış ve çuvallanmış olarak teslim alıyor."

Tesise gelen Kuyumcu köyü çiftçilerinden Coşkun Öz de sertifikalı tohum fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu yıl ekecekleri tohumu geçen yıl ektikleri sertifikalı üründen sağlayacaklarını dile getirdi.

Öz, Ziraat Odası tarafından eleme tesisi kurulmasına sevindiklerini belirterek, "Burada kendi tohumluğumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ali Çınar ise tohumluk olarak belirledikleri ürünü traktörle tesise getirdiklerini, elenip ilaçlanmış ve torbalanmış olarak aldıklarını belirtti. »AA