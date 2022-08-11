Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.829,58
ALTIN
1.028,09
DOLAR
17,85
STERLİN
21,89
EURO
18,44

Maliyetini düşürüyor

Yozgat'ta çiftçiler, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ziraat Odası desteğiyle kurulan eleme tesisinde kendi tohumlarını hazırlayarak ekim maliyetini azaltıyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Maliyetini düşürüyor

Baş tarafı 1'de; Tesisi yeni eklentilerle daha da geliştireceklerini vurgulayan Açıkgöz, "Tesisimiz yeni eklentilerle paketleme de yapabilecek. Çiftçimiz buğdayın dışında, nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünlerini getirdiğinde paketleyip kendisine verebileceğiz." diye konuştu.
Tesisin kapasitesi hakkında da bilgi veren Açıkgöz, şunları kaydetti: "KOP'tan 1 milyon 100 bin lira destek aldık, 2 milyon 200 bin lira da Yozgat Ziraat Odası bütçesinden harcama yaptık. Tesisimiz saatte 7 ton tohum elemekte. Tesisimizde sadece tohumluk değil bazen çiftçimiz ofisin veya tüccarın almadığı ürünü getirip burada eledikten sonra baş fiyattan satabiliyor. Dışarıda tonu 500-550 liradan elenirken tesisimizde 400 liraya elenmekte. Boş çuvalı kendisi getirirse 300 liraya eleme yapılıyor. Çiftçimiz tarlasından getirdiği ürünü burada temizlenmiş, ilaçlanmış ve çuvallanmış olarak teslim alıyor."
Tesise gelen Kuyumcu köyü çiftçilerinden Coşkun Öz de sertifikalı tohum fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu yıl ekecekleri tohumu geçen yıl ektikleri sertifikalı üründen sağlayacaklarını dile getirdi.
Öz, Ziraat Odası tarafından eleme tesisi kurulmasına sevindiklerini belirterek, "Burada kendi tohumluğumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ali Çınar ise tohumluk olarak belirledikleri ürünü traktörle tesise getirdiklerini, elenip ilaçlanmış ve torbalanmış olarak aldıklarını belirtti. »AA

Anahtar Kelimeler:
Maliyetini Düşürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dualarla uğurlandı
Dualarla uğurlandı
Davetiyeler dağıtılıyor
Davetiyeler dağıtılıyor
AK gençlikten aşure
AK gençlikten aşure
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Çiftçilere müjde!
Çiftçilere müjde!
Her alanda çalışma
Her alanda çalışma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim