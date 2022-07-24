Köse’den ziyaret

Belediye Başkanı Köse’yi makamında ağırlayan Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili Başkan Köse ise, “2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Recep Sevgili beyefendiyi makamında ziyaret ettik.

Yüce Rabbim şehrimize hayırlı hizmetler sunmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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