ingilizce konuşma kulübü

Ücretsiz ve tüm gençlere açık olan Konuşma Kulübü ile ilgili SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Konuşma kulübümüz Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programı kapsamında gönüllülük yapan gönüllülerimiz Janina ve Yamal tarafından verilmektedir. Her Salı ve Perşembe 14.00 - 16.00 arasında SORGED ofisinde, Çarşamba günleri ise Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer Merkezinde konuşma kulübümüz devam etmektedir” dedi.

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