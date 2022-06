ilk mezuniyet heyecanı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında ilk mezunlarını veren Tıp Fakültesinin düzenlediği törene, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Baro Başkanı Avukat Muhsin Ayanoğlu, Yozgat Tabipler Odası Başkanı Zaim Günışık, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Hayırsever iş insanı Bilal Şahin, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İLMEK İLMEK ÖRÜLEREK YETİŞTİLER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreninde 6’ncı dönem öğrenciler adına Dr. Mehmet Babur ve Fakülte birincisi Dr. Hazal Kaygıner’in konuşma yaptı.

Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Ferit Çiçekçioğlu da Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak ilk mezunlarını vermenin halkı gururunu yaşadıklarını söyledi. Bugünün Yozgat Bozok Üniversitesi ve Tıp Fakültesi için önemli ve tarihi bir gün olduğuna dikkat çeken Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Çiçekçioğlu, “Tıp Fakültesi olarak ilk mezunlarımızı vermenin gururunun yanında genç Tıp Fakültemizin kısa zamanda elde ettiği başarılarından ve adından sıkça söz ettirmesinden dolayı çok mutluyum. Tıp Fakültemiz kısa zamanda hem öğrencilerimizin başarıları ile hem hastalarımıza sunulan hizmet ile hem de akademik başarıları ile kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Sizler fakültemizde geçen altı yılınızda ilmek ilmek örülerek yetiştiniz. Birbirinden farklı pek çok vaka ile karşılaştınız. Bu vakalar hocalarınızın yol göstermesi, yardımı ve kendi süzgecinizden geçerek kendinize özgü hekim kimliğinizi oluşturdu. Bundan sonra da en doğru kararları vererek ilerleyeceğinizden eminim. Önemli olan bildiğinizi uygulayabilmektir. Bu uygulama, yalnızca Tıp bilgisi kapsamında değil hastalarınız ve çalışma arkadaşlarınız ile olan ilişkilerinizde sergileyeceğiniz duruş, tutum ve davranışlar bütününden oluşur. Her biriniz dikkatli sabırlı gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan, olayları ve vakaları derinlemesine analiz edebilin, içi insan sevgisi ile dolu merhametli asla kibirli olmayan mütevazı empati yapabilen vicdanlı birer hekim olarak yıllarca değişik birimlerde görev alacaksınız. Çalışmaya başladığınızda her biriniz içinde yaşadığınız toplumda birer kanaat önderi olduğunuzu en kısa zamanda fark edeceksiniz, problem çözmek ve kriz yönetmek sizler için doğal bir durum olacak. İnsanlara yeni ufuklar açacaksınız. Sevgili genç meslektaşlarım, hepinizi tekrar tekrar kutluyorum, yurdumuzun her bölgesinde hatta bir kısmınız yurt dışında fakültemizi ve üniversitemizi temsil edeceksiniz, siz beyaz karanfillerimizi güvercinlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Sizler YOBÜ Tıp Fakültesinden iyi birer hekim/doktor olarak yetiştiniz. Yolunuzu temiz ahlak ve vicdanınız aydınlatansın. Önlüğünüz de; vicdanınız da yaşam boyu bembeyaz kalsın” dedi.

‘HEDEFLERİNİZE ODAKLANIN’

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ da sağlığa yön verecek, geleceğin başarılı hekimlerini yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilerin ayrıcalıklı olduğunu belirten Rektör Profesör Dr. Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun öğrencilerimizin bugünlere gelmesinde, geleceğe, yarınlara umutla bakmasında ahlaklı, dürüst, nitelikli hekimler olarak yetişmesinde büyük emekleri olan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Emek, çaba, gayret ve hayalleriniz olmadan başarı elde edilmez. Sizlerden beklentimiz, hekim olmanın niteliği ahlakı düsturu neyse ona göre hareket edin. Zaten siz bunları içselleştirmişsiniz. Hayatınızın merkezine bunu koyup, biz hekim olduk hayallerimizi gerçekleştirdik ama yetmez deyip mesleğinizde en iyi olmanın gayreti ve çabası içerisinde hangi alanda uzmanlaşma idealiniz varsa bunu gerçekleştirmenin çabası ve gayreti içinde olun. Akabinde bu çaba ve gayret sizlere kesinlikle beklentilerinizin karşılığını verecektir. ‘Kararlılıkla, Başarıya’ mottomuzun esası da budur: Hayalleriniz ve ümitleriniz varsa bu hayallerinizin peşinden koşuyorsanız başarı kaçınılmazdır. Dolayısıyla inanıyorsanız kararlıysanız bu kararınız sizi asla ve kata geride bırakmayacak ve başarıya sevk edecektir. Bunu bilin ve bu liyakat ve inançla hedeflerinize odaklanın” diye konuştu.

‘TARİHE GEÇTİNİZ’

Karadağ konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi: “Sizlere her şeyiyle güven atfeden ailenize, toplumunuza, milletinize ve yarınlarınıza imza ve başarılar atacağınızdan hiç şüphem yok. Bugün sizler tarihe geçtiniz. Çünkü Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarihinde Hacettepe Üniversitesi bünyesinde mezunlarımız oldu ama değerli akademisyenlerimizin rahlesinden geçerek donanımlı bir şekilde yetişen ilk mezunlarımızsınız bu açıdan çok istisnai ve özel bir durum. Tıp fakültemiz hocaları bir taraftan akademisyenliğin gereklerini yerine getirerek bilim dünyasına bilgi aktarırken diğer taraftan hekimlik mesleğini icra edip hem de geleceğin hekimlerini geleceğin uzmanlarını yetiştiriyorlar. Ne kadar alkışlansanız ne kadar taltif edilseniz kesinlikle ama kesinlikle az. Yozgat Bozok Üniversitesi’ne ilimize hekim olarak değer kattığınız için geleceğin hekimlerini çok iyi şekilde yetiştirdiğiniz için sizlere minnettarım. Velilerimizin bize olan güvenlerinizi boş çıkartmadık inanın bize emanet etmiş olduğunuz evlatlarımızı çok ama çok iyi hekimler olarak sizlere, topluma, millete havale ediyoruz, bundan emin olabilirsiniz. Burada sizlerin bize olan güvenleri boş çıkarmadığımızı bilmenizi isterim. Çocuklarımızın başarılarının daim olmasını ve hayatları boyunca başarıya koşmalarını temenni ediyorum ve arzu ediyorum.”

Öğrencilere diploma ve Hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in verdiği hediyelerin takdimi ile devam eden program, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Aral tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirilmesi ve öğrencilerin kep ataması ile sona erdi.

»Haber Merkezi