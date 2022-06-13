'Her zaman yanınızdayız'

Yalçın, kısa süre önce yıl sonu sergisini tamamlayan ve yıl boyunca açtıkları bir çok farklı kursla ilçe halkına hizmet veren Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi ailesini Ak Konakta misafir ederek gayretleri ve başarıları için teşekkür etti. Yalçın düzenlenen programda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü idarecileri, el sanatları öğretmenleri ve usta öğreticiler ile bir araya geldi. Yalçın, yapılan çalışmalar ve Halk Eğitim Merkezinin planları hakkında sohbet ederek bilgiler aldı. El sanatları öğretmenleri ve usta öğreticilerden gelen talep ve istekleri dinleyen Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezimizin ve kıymetli hocalarımızın daima yanında olmaya, destek vermeye gayret ediyoruz. Biliyoruz ki kişisel gelişimin yanı sıra hem ülke, hem de aile ekonomisine katkısı noktasında verilen kursların değeri ölçülemez. Kurslarda ortaya çıkan ve bizler için çok değerli olan ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. İlçemize ve vatandaşlarımıza verdiğiniz hizmetleriniz ve değeri ölçülemez eğitimleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

‘DESTEKLERİNİ

ESİRGEMEDİ’

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut ise, “Ne zaman kapısını çalsak bizleri güler yüzüyle karşılayan ve desteklerini esirgemeyen Başkanımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi olarak çok verimli bir yılı geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte de kurslarımızı her anlamda geliştirerek vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

YALÇIN’A HEDİYE

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı program sonunda usta öğretisi İlknur Taşkıran tarafından Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a günün anısına hediye verildi. Yalçın tarafından da kursiyerlerin gelişimi noktasında üstün gayretler göstererek yoğun bir yıl geçiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut’a, Müdür Yardımcıları Bekir Eser ve Yunus Karaer’e, el sanatları öğretmenleri ile usta öğreticilere teşekkür plaketi takdim edildi.

Haber Merkezi

