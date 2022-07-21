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‘Her şey beldemiz için’

Çekerek ilçesinde Bağlı Özükavak Beldesinde, belediye tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
‘Her şey beldemiz için’

Yapmış olduğu çalışmalar ile belde halkına kaliteli bir hizmet veren Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belde de çevre düzenlemesi yaptıklarını belirtti. Belde deki kirli görüntünün ortadan kaldırılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Ünal, “Belediye ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın huzuru ve rahatlığı bizler için her şeyden önemli. Bu doğrultuda ekiplerimizde çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Belediye binamızın ön kısmında bulunan kaldırımların yenilenmesi ve çirkin görüntü kirliliği olan direkler kaldırılıyor. Her şey Özükavak için. Çalışınca oluyor diyoruz yapılan tüm hizmet karşılığında mükafatını Mevla’m verir inşallah” dedi. »Haber Merkezi

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Her şey Beldemiz Için
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