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Her alanda çalışma

Akdağmadeni ilçesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Her alanda çalışma

Belediye ekipleri tarafından koordineli bir şekilde ilçenin dört bir yanında çalımalar sürüyor. Belediye tarafından kaldırımlar, yol bakım çalışmaları,  yeşil alan yapımı, park düzenlemeleri gibi birçok çalışma aralıksız yapılıyor. Çalışmalar kapsamında belediye tarafından Çamlık Mahallesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunan kavşak ve yol yapım çalışmaları tamamlandı. Yeni Mahallede yapımına başladığımız ilçenin en büyük park ve yeşil alanlarından bir tanesi olacak toplamda 4 bin 200 metrekare alana sahip içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kameriyeler ve spor alanları bulunan projenin de çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yapılın çalışmalar öte taraftan Çamlık mahallesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız toplam alanı bin 500 metrekare olan çocuk oyun parkında, Emek Mahallesinde yeni yol yapım çalışmaları ve Seyrantepe Mahallesinde yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor. 
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Her Alanda çalışma
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