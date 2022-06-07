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GÜN SAYIYORLAR

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 7 aylık zorlu eğitim sürecine tabi tutulan ve mesleğe en iyi şekilde hazırlanan yaklaşık 800 polis adayı mezuniyet için gün sayıyor.

07 Haziran 2022 Salı 00:24
GÜN SAYIYORLAR

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 8 Aralık 2021 tarihinde başlanılan 27’nci eğitim dönemi, 22 Haziran 2022 yılında sona erecek. 7 ay boyunca verilen eğitimin ardından yaklaşık 800 polis adayı görevlerine başlayacak. Emniyet teşkilatına 800 yeni polisin katılacağını söyleyen Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, “Sürecimiz yaklaşık 7 ay önce başladı. Ülkemizin 81 ilinden 800’ ye yakın kadın polis adayımız okulumuza eğitim için geldi. 7 aydır devam eden eğitim-öğretim, silah eğitimi, saha eğitimi, pratik polislik eğitimi, teorik hukuk eğitimiyle bu günlere geldik. Polis adaylarımızın sahada yapacakları görevlerinde onların ellerini kolaylaştıracak onlara lazım olacak donanımı, bilgiyi vermeye çalıştık. Bu anlamda da Yozgat POMEM olarak iddialıyız. Öğrencilerimizin görev yaptıkları yerlerden hep olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizim verdiğimiz emeklerin karşılığı oluyor” dedi.
Herhangi bir değişiklik olmadığı takdir de 22 Haziran Çarşamba günü, mezuniyet töreni düzenleyeceklerini belirten Kişi, “Bugün de artık sene sonu olması hasebiyle son sınavlar yapılıyor. İnşallah bir aksilik olmazsa, 22 Haziran Çarşamba gününe mezuniyet planlamamız var. Öğrencilerimiz de mezun olma havasına giriyorlar. 800 kadın polisimizi ülkemizin dört bir köşesinde teşkilatımıza katılmak üzere, bize güç vermelerini dileyerek mezun edeceğiz” şeklinde konuştu.
İHA
 

Son Güncelleme: 07.06.2022 17:35
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