Gençleri yalnız bırakmadı

Bu yıl ilki 18 Haziran Cumartesi günü Çamlık Milliği Parkında başlayan etkinlik her hafta düzenli olarak devam ediyor. Bu hafta düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Ziya Polat’ta katılım sağladı. Yozgat Çamlık Milli Parkında düzenlenen etkinlikte Vali Polat, gençlerle sohbet ederek kitap okumanın önemine değindi.

Okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmayı amaçlamanın yanı sıra Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmayı hedefleyen etkinlikte gençlerle sohbet eden Polat, gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.

Ziyaretlerinden dolayı Vali Polat’a teşekkür eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Üç yıl önce başlattığımız ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimiz 18 Haziran itibariyle başladı. Amacımız gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmaktır. Kitap okumayı sürdürülebilir hale getirmek ve sürekli kitap okumayı alışkanlık haline getirmeyi sağlamaktır. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık gençler çok fazla okumuyor ve zamanının büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyor. Bir nebzede olsa sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde kitap okumaya devam edeceğiz Kitap okuma etkinliğinin sonrasında Yozgat Çamlığı Milli Parkında muhteşem doğa ve çam ağaçların arasında ve yağmur altında yürümek çok keyifliydi. Doğa yürüyüşünün stresi azalttığının, yaşam gücümüzü ve sağlamlığınızı artırdığını, enerjimizi yükselttiğini, zayıflamamıza ve problem çözme yeteneğimize yardımcı olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle zaman zaman doğa yürüyüşleri düzenleyerek gençlerin sağlıklı yaşamlarına katkı sağlarken, sosyalleşmelerine de yardımcı oluyoruz. Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Yozgat Çamlığı Milli Parkında düzenlediğimiz ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma etkinliğimize teşrif etti. Sayın Valimizin, gençlere vermiş olduğu değer ve desteklerden dolayı teşekkür ederim, “ dedi.

»Selma Şahin