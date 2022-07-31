5996 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 2006 yılında kurulan Yozgat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 1 adet birlik sorumlu müdürü, 2 adet tarımsal yayım danışmanı, 1 adet birlik personeli, 1 adet muhasebeci ve 5 adet proje teknik elmanı olmak üzere toplamda 10 çalışanı ile 16 senedir merkez ve 13 ilçede küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunması için anaç koyun keçi desteklemesi, sürü büyütme desteklemesi, çobanlık desteklemesi, 300 koyun projesi, atıl yün projesi, Yozgat'ta kan tazeleniyor projesi, bozok yaylasında yaşamak için bir sürü nedenim var projesi, kop tarafından alınan koyun yıkama ve ilaçlama projesi, halk elinde ülkesel hayvan ıslahı ve SOYBİS gibi projeler ile hizmet ve faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım, “Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projeleri kapsamında bulunan koyun-keçi küçükbaş hayvan ıslahı projelerinden Yozgat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak katılımcı paydaşı bulunduğumuz; Akkaraman-I, Akkaraman-ll, Akkaraman--lll, Akkaraman IV ve Kıl Keçisi Projeleri olmak üzere toplamda 5 adet proje Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi ile birlikte 11 yıldır ilimizde uyguladığımız projelerdir. Katılımcı paydaşı bulunduğumuz söz konusu projelerinde COLPAN ve TÜRKVET veri sistemi uyuşmazlığından kaynaklı son dönemde yaşanan problemler nedeniyle projelerin kontrol edilmesi için Tarım Reformu tarafından 2 adet Başkontrolör gönderilerek projelerimiz incelenmiş ve kontrol edilmiştir. Projelerde istihdam olunan proje teknik elemanlarının ihmali ve hatalı davranışlarından, güncelleme yapmadıklarından kaynaklı oluşan bu sistem uyuşmazlığı sebebiyle haklı olarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından söz konusu 5 adet projemiz 26.07.2022 tarihinde kapatılmıştır. Bu gelişme üzerine 5 adet proje teknik elemanının görevine son verilmiş, kontrolörlerin ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün görüş ve tavsiyeleri üzerine ilimizde Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projeleri kapsamında projelerin daha sağlıklı ve nitelikli uygulana bilmesi için gerekli olan teknik alt yapının birliğimiz bünyesinde yeniden oluşturulması için 1 adet Veteriner Hekim 2 adet Zooteknist personel istihdamı, eskiyen birlik araçlarının satımıyla yeni araç alınması veya kiralanması, projelerin yürütüleceği yeni ofis alınması, ilimizdeki mevcut küçükbaş hayvan varlığı ve potansiyeli analizleri gibi hazırlık çalışmalarımız tamamlanmıştır. İlimizin mevcut TÜİK verilerine göre sisteme kayıtlı 456 bin 97 adet olan fiiliyatta bu sayının daha fazla olduğu görülen küçükbaş hayvan potansiyelinin Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projeleri kapsamında uygulanacak projelerle nitelik ve nicelik olarak daha verimli hale geleceği Ülke ekonomimize daha fazla katkı sunacağı aşikardır. Yukarda açıkladığımız üzere projelerin yeniden açılması için birlik olarak gerekli fiziki ve teknik alt yapımızı oluşturduğumuzu belirterek ilimizde; Akkaraman, Kıl Keçisi ve Kangal Akkaraman ırkında aldığımız ön talepler dikkate alınarak 10 adet Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesinin ilimizde açılarak uygulanması hususunda gereğinin yapılması talep ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi