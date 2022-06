El emeklerini sergilediler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı’nda açılan sergide KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yağlı boya, hat, tezhip, örgü, ebru kurslarında yapılan birbirinden güzel el sanatları ürünler görücüye çıktı. Öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri sergiye katılan vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Sergiyi gezen Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir süre sohbet etti ardından açıklamalarda bulunarak, “Biz her çocuğumuzun her gencimizin sosyal kültürel sportif faaliyetlere katılmasını istiyoruz. Katılması için de devletimizin tüm kurumlarının emrinde olduğunu belirtmiştik. Geçtiğimiz haftalarda halk eğitim merkezimizin kurslarının yıl sonu sergisini açmıştık. Bugünde KYK yurtlarımızda ki öğrencilerimize Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından açılan Yurttan Yıl Sonu Sergisini, öğrencilerimizin el emekleri göz nuru ürünlerinin sergisini açtık. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZI DEVLET VE MİLLETİNE

BAĞLI YETİŞTİRMELİYİZ’

Kısa zamanda bu işleri yapabilme becerisini gösteren öğrencilere teşekkür eden Vali Polat, “Ayrıca öğrencilerimizi eğiten öğretmenlere teşekkür ediyorum. Uygun ortamı veren KYK’mıza teşekkür ediyorum. Artı yurtlarımız sadece barınma ihtiyacımızın giderildiği yerler değil, her türlü faaliyetin, sportif kültürel faaliyetlerin yapılabildiği alanlara da sahibiz Allah’a şükür. Çalışma odasının, lavabosunun içinde olduğu odalarda çocuklarımızı misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Bakın gençlerimizin hepsi kaldıkları yerlerden memnun. Tabi çocuklarımızı sadece barınma ihtiyacını gidermiyoruz. Bu çocuklarımızın vicdanen merhametli, devlet ve milletine bağlı, ülkesini, bayrağını ve ezanını seven gençler olarak da yetiştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu konuda bir daha söylüyorum, devletimizin tüm kurumları eğitimin emrinde” diye konuştu.

ÖĞRENCİ SAYISI

ARTACAK

Bu sene öğrenci sayısının 38 bin olduğunu söyleyen Polat, “Seneye inşallah minimum 60 bin olmasını istiyoruz. Merkezde ki 15 bin olan sayımız minimum 20 bin olacak. Bunların hepsini biz not alıyoruz. Biz sayıya bakmıyoruz aslında her sayının bir öğrenci olduğunu, bir çocuğumuz olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza dokunmamız gerektiğini biliyoruz. Annelerimizi bu işlere ortak etmemiz lazım. Bizim toplumumuzun temel yapısı aile. Ailenin de temel yapısı anne. Annelerimize de her türlü kursu açabilecek seviyedeyiz Allah’a şükür. Devletimizin imkânları çok iyi. Bu imkânları milletimizin eline sunmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

‘EMANETLERİ BAŞIMIZIN TACI’

Eğitim öğretim yılının bittiğini belirten Polat, “Yaz ayına giriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaz kursları ile ilgili değerlendirme ve koordinasyonumuzu yapmıştık. İnşallah şuan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı kurslarımız açık, gençlik merkezlerimiz açık, çocuklarımızın her türlü spor kursu yapabileceği spor yapabileceği imkânlarımız var. Okullarımızın kapalı spor salonları açık. Onun haricinde Kur’an kurslarımız haftaya başlıyor. Çocuklarımızın yazın evlerde değil, telefonlarda değil, sahada top oynarken, salonlarımızda spor yaparken, müzik aleti çalarken görmek istiyoruz. Tüm velilerimizden rica ediyoruz. Çocuklarımızı emanet etsinler, emanetleri bizim başımızın tacı. Biz çocuklarımızın yaz ayını verimli şekilde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Almaya devam edeceğiz” dedi.

YOZGAT SPOR KENTİ

OLACAK

Temmuz ayında Dünya Rafting Şampiyonasını Yozgat’ta yapacaklarını açıklayan Polat, “Onun haricinde de 6-7 Ağustos’ta da bisiklet yarışmasını yiğitler şehri Yozgat’ta yapacağız. 2 günlük bir program ayarladık inşallah. Hem dağ yarışması, hem de sokak yarışmalarının olduğu ‘Bisiklet Şenliği Şöleni’ şeklinde yarışmayı yapacağız. Sağ olsun federasyon başkanlarımız, Cumhurbaşkanı yardımcımız, Bakanımız Bekir Bozdağ destek oluyor. Biz Yozgat’ın spor kenti olması yolunda bu sene çok iyi yatırımlar aldık ve yatırım almaya devam ediyoruz. Şuan her ilçemizde ki spor salonları, spor ile ilgili tesislerin iadesini bazılarını yaptık bazılarını da en kısa zamanda yapacağız. Biz çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın müzik aleti çalmalarını istiyoruz. Biz çocuklarımızı ne kadar spora, kültürel sosyal faaliyetlere yönlendirirsek yarın sıkıntılarımızdan kurtulmuş oluyoruz. Sadece çocuklarımıza değil, ailelerimizin de bu işe ortak olması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz,” diye konuştu. İHA – Muhammed Üstüntaş