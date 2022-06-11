Destek Programı açıklandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden bugüne TR72 Bölgesi’nde yürüttüğü destek programları ile 1 milyar TL’ye yakın yatırımın harekete geçirilmesini sağladı. İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’yla da başarılı projelere toplam 25 milyon TL tutarında finansman desteği kullandırılacak. Program, TR72 Bölgesi imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek yıllık ihracat ve satışın, imalat sanayindeki genç istihdam oranının artırılmasını hedefliyor. Finansman Destek Programı’nın öncelikleri ise TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların verimliliğinin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların yeşil mutabakata uyumlarının hızlandırılması, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmalarda dijitalleşme ve dijital dönüşüm düzeyinin artırılması şeklinde. İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın ilk bilgilendirme toplantısı 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 17:30’da Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Sivas ve Yozgat’ta yapılacak toplantıların tarihleri, proje hazırlama eğitimleri ve teknik yardım masası hizmeti ile ilgili bilgilere www.oran.org.tr sitesinden ulaşılabilecek. Proje başvuruları 25 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. »İHA