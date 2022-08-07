Çiftçilerle beraber

Kaymakam Mustafa Turan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen ziraat mühendisleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Utku İnce, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler ile birlikte Kazankaya Köyünde bulunan demonstrasyon alanında Nevzatbey ve Nacibey buğday çeşitlerinin hasadına katılarak incelemelerde bulundu.

Akabinde biçerdöverle buğday hasadı yapan Kaymakam Turan, çiftçilerin tüm ürünlerinde bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennilerinde bulundu. »Haber Merkezi