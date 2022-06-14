Çalışmaları inceledi

Belde de yapımı devam eden kilit parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Koçak, personellerden bilgi aldı. Olucak Mahallesinde yapımı devam kilitli parke taşı çalışmalarını inceleyen Koçak, “Beldemizde çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. İnşallah mahalle yollarımızın hepsini kilit parke döşemelerini yapacağız. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi