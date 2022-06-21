‘Bir tebessüm her şeye bedel’

Çocuklarla sohbet etmek için bir araya gelen Kaymakam Açıkgöz, buluşmalara Çiçekli köyünden başladı.

Yaz tatilinin dolu dolu geçmesi için birçok sosyal etkinlik yapacaklarını ifade eden Açıkgöz, “İlçemizdeki çocuklarla yaza hazırlanıyoruz. Onlarla buluşup nasıl bir yaz tatili hayal ettiklerini öğreniyoruz. Bizden isteklerini dinliyoruz. Evlatlarımız, bizim için çok kıymetli. Okullar açık iken nasıl bin 580 çocuğa yüzme öğrettiysek, bu yaz dönemini de onların gelecekleri için dolu dolu geçireceğiz. Saraykent’in çocuklarına okçuluk, binicilik, başta olmak üzere ata sporlarımızı ve kültürel oyunlarımızı öğreteceğiz. Yaz bittiğinde evlatlarımız, hem senenin yorgunluğunu unutmuş olacak hem de eğlenirken birçok şeyi öğrenmiş olacaklar. Bu buluşmalarda, bugün olduğu gibi ikramlarımız olacak. Bugünkü dondurma ikramımızı, rahmetli annesinin hayrına üstelenen Çiçekli Köyü Muhtarımız Raif Dursun’a genç kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi. Haber Merkezi