Bilim Fuarı açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı, Hasan Bakır, Aydın Bora, okul müdürleri ve velilerin katılımıyla Şehit Şuayip Çalışkan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Şehit Şuayip Çalışkan Ortaokulu Müdürü Ömer Esmek açılışta yaptığı konuşmada, “Ülkemizin bölgesel ve küresel lider olması her şeyden evvel bilim temelli bilimsel üretimle ve bunun teknolojiye dönüşmesi ile mümkündür. Bilim Fuarımızda ziyaretçilerimiz, proje hazırlayan öğrencilerimiz tarafından projeleri hakkında bilgilendiriliyor. Bilim fuarımız uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Hem öğrenecek hem de eğlenebileceğiniz TÜBİTAK bilim fuarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ise, “Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları icatlar ile dopdolu bir TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışımızı gerçekleştirdik. Tüm halkımızın öğrencilerimizin yapmış oldukları teknolojik icatları okullarımızda görmelerini tavsiye ederim. Öğretmen ve öğrencilerimize TÜBİTAK 4006 bilim fuarına yapmış oldukları icatlardan ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Haber Merkezi