Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.829,58
ALTIN
1.028,09
DOLAR
17,85
STERLİN
21,89
EURO
18,44

Beşir Derneğinden ikram

Paylaşmanın önemini yeniden hatırlatmak, toplumda birlik, beraberlik, kardeşlik ve muhabbetin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Yozgat Beşir Derneği aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Beşir Derneğinden ikram

Yozgat Beşir Derneği tarafından Eski Askerlik Şubesi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız,” Muharrem ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Bu ay içerisinde gerçekleşmiş birçok hadise yaşanmıştır. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine bu tür etkinliklerin yapılması toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanmasına yarar getirir. Türkiye’nin 81 ilinde ve birçok ilçesinde aşure gününde halka aşure ikram eden Beşir Derneği, bu yıl da hayırsever bağışçılarının destekleri ve gönüllülerinin yoğun ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan aşureleri tüm Türkiye’de halka ikram etmeye devam ediyor. Bizlerde Yozgatlı vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunmak istedik” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Beşir Derneğinden Ikram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dualarla uğurlandı
Dualarla uğurlandı
Davetiyeler dağıtılıyor
Davetiyeler dağıtılıyor
AK gençlikten aşure
AK gençlikten aşure
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Çiftçilere müjde!
Çiftçilere müjde!
Her alanda çalışma
Her alanda çalışma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim