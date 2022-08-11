Beşir Derneğinden ikram

Yozgat Beşir Derneği tarafından Eski Askerlik Şubesi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız,” Muharrem ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Bu ay içerisinde gerçekleşmiş birçok hadise yaşanmıştır. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine bu tür etkinliklerin yapılması toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanmasına yarar getirir. Türkiye’nin 81 ilinde ve birçok ilçesinde aşure gününde halka aşure ikram eden Beşir Derneği, bu yıl da hayırsever bağışçılarının destekleri ve gönüllülerinin yoğun ve titiz çalışmalarıyla hazırlanan aşureleri tüm Türkiye’de halka ikram etmeye devam ediyor. Bizlerde Yozgatlı vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunmak istedik” dedi. »Haber Merkezi