Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

Belgeler verildi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Mesleki Eğitim Merkezi’nde diploma töreni düzenlendi.

19 Haziran 2022 Pazar 02:11
Belgeler verildi

Mesleki Eğitim Merkezleri tarihinde ilk defa 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' diploması verilmesi nedeniyle okul bünyesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Çoşkun Bölükbaşı, Kurum İdarecileri öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Bölükbaşı, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim merkezleri mezunlarının lise diploması alabilmeleri için yaptığı düzenlemeler neticesinde okulda eğitim gören 140 öğrencinin diploma almaya hak kazandığını söyledi. Bölükbaşı, konuşmasında öğrencilerden iş hayatlarında sözünün eri olmaları gerektiğini, sosyal, kültürel ve mesleki hayatlarında çeşitli tavsiyelerde bulundu. Diploma puan sıralamalarına göre ilk üç sıraya giren öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimleri ve yemek ikramı ile sona erdi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Belgeler Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Drone sayesinde bulundu
Drone sayesinde bulundu
Silah satıcıları yakalandı
Silah satıcıları yakalandı
16 bin 66 öğrenci karne aldı
16 bin 66 öğrenci karne aldı
‘UMUT OLMAK’
‘UMUT OLMAK’
Farkındalık yürüyüşü
Farkındalık yürüyüşü
imalatçıya destek
imalatçıya destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim