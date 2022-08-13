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Başkan Osman Sınav!

Yozgat Valisi Ziya Polat, 19-21 Ekim tarihleri arasından düzenlenecek Bozok Film Festivali müjdesi sonrası ana jüri başkanını da duyurdu. 

13 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Başkan Osman Sınav!

Gerçekleşecek olan film festivaline 132 film başvuru yapıldığını ve başvuruların 1 Eylül’e kadar devam edeceğini belirten Vali Polat, yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav’ın festivalde Ana Jüri Başkanı olarak sinemaseverler ile buluşacağını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenecek olan Bozok Film Festivali’nde 5 kategori olduğunu söyleyen Polat, toplam ödülün 46 bin lira olduğunu vurguladı. Polat, ayrıca dereceye giren kişiler arasında 15 kişiye AB yurt dışı projesi ve 12 kişiye AB yurt içi projesi imkânı sağlanacağını ifade etti. 
»Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Başkan Osman Sınav
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