Adım adım tanıtım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla düzenlenen toplantıların bir sonraki durağı Yozgat oldu. Büyük Sinema Salonunda düzenlenen toplantıya Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MYK üyesi Sezer Yozgat, Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Sivil Toplum Kuruluşları, partililer ve halk katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, “Bildiğiniz üzere hareketimizin bilge lideri Doktor Devlet Bahçeli beyefendinin emir ve talimatları ile ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Programı’ kapsamında genel merkez yöneticilerimiz, milletvekillerimiz Anadolu ile tüm Türkiye'yi karış karış gezerek vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinliyor ve ülke gündemini değerlendiriyorlar. Bugün de Yozgat merkez ilçe teşkilatımızın hazırlamış olduğu program için Yozgat'a teşrif eden hazirana teşkilatımız adına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

‘14 İLÇEMİZDE KATILACAK’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” temalı toplantının 3 gün süreceğini belirten İl Başkanı Tekin Irgatoglu, “İlkini şu an gerçekleştirmiş olduğumuz toplantılarımıza14 ilçemizin katılacak. 7 salon toplantısı ve esnaf gezileriyle devam edecek toplantılarımıza katılımlarıyla bizlere güç veren kıymetli milletvekillerimize ve MHK üyelerimize sizlerin huzurunda tekrar hoş geldiniz diyor, teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak bu güzel toplantının hazırlanmasında emeği geçen başta Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Ülkü Ocakları İl Başkanımız İrfan Şahbaz ve Yönetim Kurulundaki kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum” diye konuştu.

‘TÜRKEŞ’İN BENİM KALEMDİR DEDİĞİ YOZGAT’TAYIZ’

Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları ile Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı için Yozgat’ta olduklarını belirten MYK üyesi Sezer Yozgat, “Sizlere kavuşmanın, bir keza daha sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyorum. 4 Eylül 2021 tarihinde Afyon’da başlayarak 3 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da sonuncusu gerçekleştirilen Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler isimli bölge istişare toplantılarımız 9 ayrı bölgede teşkilatlarımızın geniş katılımıyla gerçekleştirilmişti. Ankara’da Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Türk Gençlik Kurultayı ve akabinde partimiz bir ilki gerçekleştirerek Analar ve Bacılar Kurultayı düzenlenmiştir. 28 Ekim 2021 tarihinde Trakya’dan başlayarak Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programı ile 81 ilimiz il il gezilmiştir. 18 Şubat 2022 tarihinde İzmir Bayraklı’da Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantıları başlamış ve geçtiğimiz hafta itibariyle 493 ilçe ziyareti yapılmış ve bu haftada yeni ziyaretler heyetler halinde yapılmaktadır. Bu program çerçevesinde bu gün Bozok Yaylasının Yiğit Evlatlarının Yurdunda, Yiğitler Şehrinde Adını adımda taşıdığım Yozgat’tayız. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in benim kalemdir dediği Yozgat’tayız. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin Yozgat ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Ayağa kalk Yozgat dediği kutlu vatan köşesindeyiz. Liderimiz bu sözleri 6 Nisan 2003 tarihinde Yozgat Belediyesi Düğün salonunda söylerken o gün o salondaydık. Bu gün de Yozgat’ta Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları ile MHP Genel Merkezi Heyeti olarak buradayız. Dünümüz buradadır, bugün buradayız. Yarında burada olacağız” şeklinde konuştu.

‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ için Yozgat’ta, Yozgat halkıyla bir arada olduklarını söyleyen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, “Bugün Bozok Yaylası Yozgat'ta olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ise, “Sizin bu varlığınız, bu salonu şereflendirmeniz, kapıdan ilk girdiğimden itibaren elinizi sıkarken göz göze geldiğimizde ve selamlaştığımda hakikaten duygulu anlar yaşadım. Partili partisiz büyük birlik AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi’nin neferleri de burada. Biz birlikte Yozgat’ız, birlikte Yozgatlıyız, biz kocaman bir aileyiz. Ülkücü hareket 1980 öncesinde komünizme geçit vermedi. Şimdi de FETÖ’ye geçit vermedi. Allah’ın izni ile ülkücü hareket şimdi de bütün hainlerin önünde dimdik duracak” açıklamasında bulundu.

»Muhammed Üstüntaş

