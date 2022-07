158 PROJEYE DESTEK

Yetkililer tarafından 11’inci Başvuru Çağrı Dönemi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında toplam yatırım tutarı 76 milyon 393 bin 730 lira olan projelere TKDK tarafından 49 milyon 655 bin 924 lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Yozgat’ta su ürünleri, makine parkı, arıcılık, yenilenebilir enerji gibi alanlar yapılan projelere TKDK tarafından yüzde 65 oranında destek sağlanacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım aracı Kırsal Kalkınma hibelerini (IPARD) 2011 yılından bugüne TKDK üzerinden yatırımcılara kullandırmaya devam ediyor. Yozgat’ta 2011 yılında TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından proje alımına başlandı. TKDK tarafından Türkiye genelinde Yozgat ilinin de içinde olduğu 42 ilde bu hibeler kullandırılıyor.

TKDK tarafından tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ve yüzde 70 arasında hibe veriliyor. Bu alanlar ise; süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları, meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilebilir enerji.

IPARD hibeleri kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak proje üretimine teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda TKDK, kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan vererek projelerini ön plana çıkartırken, 40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave yüzde 5 hibe sağlıyor.

YOZGAT’TA 564 PROJEYE DESTEK

TKDK, Yozgat’ta toplam 564 projeye 322,40 Milyon hibe sağladı. Bu hibeler sayesinde 606.70 Milyon yatırım yapıldı. Bu hibenin 239.50 Milyonu ödenirken, 83.50 Milyonunun ise ilerleyen tarihlerde ödeneceği bildirildi.

TKDK tarafından yapılan hibe destekleriyle Yozgat’a; 104 süt üretim tesisi, 55 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 6 süt toplama merkezi, 5 kırmızı et işleme tesisi, 1 kanatlı et işleme tesisi, 1 su ürünleri işleme tesisi, 2 meyve sebze işleme, soğuk hava deposu, 297 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 43 arıcılık projesi, 12 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler projesi, 21 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi, 4 makine parkı, 8 yenilenebilir enerji tesisi, kazandırıldı.

EN ÇOK DESTEK MERKEZE

Yozgat ili genelinde; Akdağmadeni ilçesinde yatırım değeri 43,2 Milyon olan 48 projeye 24,4 Milyon, Aydıncık ilçesinde yatırım değeri 4,6 Milyon olan 9 projeye 2,5 Milyon, Boğazlıyan ilçesinde yatırım değeri 64,6 Milyon olan 58 projeye 35,3 Milyon, Kadışehri ilçesinde yatırım değeri 7,1 Milyon olan 8 projeye 3,7 Milyon, Merkez ilçesinde yatırım değeri 51,9 Milyon olan 133 projeye 28,7 Milyon, Saraykent ilçesinde yatırım değeri 10,3 Milyon olan 7 projeye 5,3 Milyon, Sarıkaya ilçesinde yatırım değeri 145,8 Milyon olan 82 projeye 81,3 Milyon, Sorgun ilçesinde yatırım değeri 49,2 Milyon olan 81 projeye 27,6 Milyon, Yenifakılı ilçesinde yatırım değeri 12,6 Milyon olan 11 projeye 7,1 Milyon, Yerköy ilçesinde yatırım değeri 134,4 Milyon olan 44 projeye 63,1 Milyon, Çandır ilçesinde yatırım değeri 30,2 Milyon olan 16 projeye 15,8 Milyon, Çayıralan ilçesinde yatırım değeri 7,8 Milyon olan 13 projeye 3,9 Milyon, Çekerek ilçesinde yatırım değeri 27,7 Milyon olan 16 projeye 13,3 Milyon, Şefaatli ilçesinde yatırım değeri 17,7 Milyon olan 38 projeye 10,6 Milyon hibe desteği sağlandı.

YÜZDE 55 GENÇ YATIRIMCI

Yetkililer tarafından verilene bilgilere göre Yozgat genelinde TKDK hibe destekleriyle yapılan toplam 625 yatırımın yüzde 55’ini 40 yaş altı genç yatırımcılar oluşturmakta. Yüzde 19’unu ise kadın yatırımcılar oluşturuyor. Yapılan yatırımlarla bin 800 tarım ve tarım sektörü ile ilgili istihdam oluştu. Yozgat ilinde günlük olarak 230 ton süt üretimi artışı sağlandı. Bu yatırımlar sayesinde hayvancılık sektörüne ait makine-ekipman ve teknik servisler ilde şube açmaya başladı.

Eskiden çiftçilerin ürettikleri yem bitkilerinin bir alıcısı olmadığından ekimi seyrek gerçekleştirilirken şuanda ürünlerini pazarlayabilecekleri işletmeler olduğundan dolayı yem bitkileri üretiminde büyük bir artış yaşandığı söylendi. Konuyla ilgili örnek veren yetkililer, sadece 2021 yılı içerisinde destek verilen bir kooperatif çiftçilere 7 bin dönüm sözleşmeli mısır silajı ektirmiş ve bu ürünleri il dışına da pazarlandığını bildirdi.

TÜRKİYE’DE İLK 15’TE

Artan tesis sayısı doğrudan istihdama katkı sağlayarak Yozgat ilinde bulunan teknik personel sayısında artışa neden olduğu belirtilirken, 2011 yılından bu yana 85 veteriner hekim artışı yaşandığı söylendi.

2011 – 2021 yılları arasında Yozgat’ta Tarım Makine ve Ekipman Sayısında yüzde 25 artış olduğunu vurgulayan yetkililer, ilde yapılan projeler ile proje yapma kültürünün artmış dolduğunu belirtti.

Yeni yapılan hububat-bakliyat işleme paketleme tesisleri sayesinde ürünlerin katma değerinin artmış olduğunun altını çizen yetkililer, 2011 yılında 4 olan turizm işletme belgeli tesis sayısının 25’e ulaştığını bildirdi. Modern tesisleler sayesinde Hastalıktan Ari İşletme sayısının Türkiye’de ilk 15’e girdiği de vurgulanırken, daha öncesinde üretilen et ve sütün dışarıda işlenirken şuan yeni yapılan tesisler sayesinde bu ürünlerin Yozgat’ta işlenebildiği söylendi.

Yozgat’ta kültür ırkı olan hayvanların yetiştirilerek il dışına satışı yapıldığı ifade edilirken, Katma Değerli ve Zanaatkârlık işletmelerinin olduğu ve sayılarının yeni projelerle arttığı belirtildi.

Yozgat’ta hayvancılık tesislerinin TKDK tarafından verilen hibeler ile çatılarına yenilebilir enerji sistemleri taktırdığı ve kendi elektriklerini kendileri üretirken fazlasını ise şebekeye satıldığı vurgulandı. Çekerek Barajında su ürünleri (alabalık) yetiştiriciliği tesislerinin kazandırıldığı ve üretimlerinin devam ettiği söylendi.

