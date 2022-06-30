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13 branşta eğitim

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

30 Haziran 2022 Perşembe 02:11
13 branşta eğitim

15 Eylül’e kadar sürecek olan yaz spor okullarında 13 farklı spor branşında ücretsiz eğitim verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları başladı. Yozgat’taki yaz spor okullarının açılış töreni Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, antrenörler ve sporcular yer aldı. Şu ana kadar bin kaydın yapıldığı yaz spor okullarında 5-18 yaş arası gençlere yönelik badminton, jimnastik, voleybol, güreş, hentbol, tekvando, futbol, basketbol, okçuluk, judo, atletizm, hentbol ve halkoyunları olmak üzere toplam 13 branşta ücretsiz eğitim verilecek. Yaz spor okullarıyla amaçlarının yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmak olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, “Çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak istiyoruz. Biz ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak istiyoruz.” dedi.
13 farklı spor branşında gençlerin yaz spor okullarında eğitim alacağını söyleyen Parlak, eğitim sonunda kendini geliştiren gençlerin lisanslı sporcu olmalarını sağlayacaklarını ifade etti. Yozgat’ta 37 bin 260 lisanslı sporcunun da bulunduğunu hatırlatan Parlak bunların 2 bin 126’sının faal sporcu olduğunu belirtti. Parlak ayrıca il genelinde toplam 42 antrenörün görev yaptığını da vurguladı. »İHA

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13 Branşta Eğitim
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