Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ons altın, 16 Mayıs 2023 tarihinde gördüğü seviyelere yükselerek, Mayıs ayında 2018 doları görmüş ve bu tarihte aynı seviyeyi tekrar elde etmiştir.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını tamamlaması, altın fiyatlarında yaşanan yükselişi destekliyor ve altın yatırımcılarını memnun ediyor.

Doların zayıf seyri, ons altının güçlenmesine neden olurken, aynı zamanda 16 Mayıs 2023 tarihindeki seviyelere ulaşmasını da sağladı.

Ons altın, o tarihten bu yana ilk kez 2 bin 18 dolar seviyesini test etti ve şu anda 2 bin 10 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da tarihi zirvesine ulaştı; güne 1858 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 1855 lirayı, en yüksek ise 1875 lirayı gördü. Bu yükseliş, yatırımcıları sevindirirken, ons altın için beklenen seviyelerin 2 bin 32 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.