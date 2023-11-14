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Türkiye'nin hava olaylarına bir yenisi eklendi ve bu sefer Ege Denizi'nde görülen Kızıl Cin fenomeni sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Kuzey Işıkları görülmüştü, şimdi ise Ege Denizi'nde bu görsel şölenle karşılaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük merak uyandıran Kızıl Cin'in ne olduğu araştırılmaya başlandı.

Kızıl Cin, atmosferde gökyüzünde gözlemlenen bir yıldırım türü olarak biliniyor. Genellikle gök gürültülü fırtınalarda ortaya çıkan bu doğa harikası, yıldırım deşarjlarının atmosferin üst katmanlarına ulaşmasıyla oluşan bir atmosferik olaydır. Bu olayın görsel sonucu ise kırmızımsı renkte bir ışık patlaması şeklinde kendini gösterir.

1980'lerde ilk kez gözlemlenen Kızıl Cin, genellikle milisaniyeler içinde meydana gelen parlak ve karmaşık bir şekil alır. Yüksek hızlı kameraların ve uçaklarla yapılan gözlemlerin ilerlemesi, bilim insanlarına bu fenomeni daha iyi araştırma şansı tanıdı.

Kızıl cinler, doğal bir fenomen olmalarının yanı sıra kısa süreli olmaları ve yüksek irtifada bulunmaları nedeniyle gözlemlenmeleri zor olan olaylardır. Ancak hava koşulları, gökyüzünün açık olması ve karanlık bir arka plan gibi etkenler, bu eşsiz olayı gözlemleme şansını artırabilmektedir.