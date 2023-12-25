Bu hayat bir rüya dünya yalanmış
Dostlar birer birer göçüp gittiler
Çile ıstıraplar dünde kalanmış
Ebedi âlemi seçip gittiler.
Hasretten vuslata ram olmuş zaman
Biten ömürdür, giden candır can
Can için inmiştir bu yüce ferman
Ruhlar âlemine uçup gittiler.
Yıllar yılı oyalandın oynadın
Kör nefsine yenik düştün doymadın
Kırıp döktün hatır gönül almadın
Kimi dargın kimi küsüp gittiler.
Ebedi kalanı göster cihanda
Ömrü dolan gitti, hep öbür yanda
Gök kubbeli, Dünya denen bu handa
Hoş bir seda bırakıp ta gittiler.
Ölüm bir başlangıcın son molası
Tende can bulur gelince sırası
Kimi sabah kimi gece yarısı
Ecel şerbetini içip gittiler.
Ozan Yüksel dolu bade içtiler
Hayalimden sıra sıra geçtiler
Nice dostlar bu dünyadan göçtüler
Mezar kapısından geçip gittiler
‘’Hayat ölümdür’’
‘’Ölüm yaşamdır’’