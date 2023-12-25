Bu hayat bir rüya dünya yalanmış

Dostlar birer birer göçüp gittiler

Çile ıstıraplar dünde kalanmış

Ebedi âlemi seçip gittiler.



Hasretten vuslata ram olmuş zaman

Biten ömürdür, giden candır can

Can için inmiştir bu yüce ferman

Ruhlar âlemine uçup gittiler.

Yıllar yılı oyalandın oynadın

Kör nefsine yenik düştün doymadın

Kırıp döktün hatır gönül almadın

Kimi dargın kimi küsüp gittiler.

Ebedi kalanı göster cihanda

Ömrü dolan gitti, hep öbür yanda

Gök kubbeli, Dünya denen bu handa

Hoş bir seda bırakıp ta gittiler.

Ölüm bir başlangıcın son molası

Tende can bulur gelince sırası

Kimi sabah kimi gece yarısı

Ecel şerbetini içip gittiler.

Ozan Yüksel dolu bade içtiler

Hayalimden sıra sıra geçtiler

Nice dostlar bu dünyadan göçtüler

Mezar kapısından geçip gittiler

‘’Hayat ölümdür’’

‘’Ölüm yaşamdır’’