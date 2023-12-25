Meğer yalan dünya ne kadar darmış
Sığmıyor bir yere baş deli gönül
Her zaman beterin beteri varmış
Dayandı kapıya kış deli gönül
Onar onar böldüm ömrü yediye
Aslan kocayınca döner kediye
Sefil baykuş bir gün tünesin diye
Dikerler başına taş deli gönül
Bunca yıl uğraştım vefasız yarla
Her geçen günlerim ah ile zarla
Denedim bahtımı gülmüyor zorla
Geçmedi bir günüm hoş deli gönül
Hayır etmez gayri servetin malın
Başın açık kaldı ayağın yalın
Üç arşın bez ile gidecek salın
Hanların hamamın boş deli gönül
Âşık İdris derki kendimi bilmem
Yardan intizarlı bir daha gülmem
Gücüme gidiyor görmeden ölmem
Dolar gözlerime yaş deli gönül