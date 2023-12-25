Meğer yalan dünya ne kadar darmış

Sığmıyor bir yere baş deli gönül

Her zaman beterin beteri varmış

Dayandı kapıya kış deli gönül

Onar onar böldüm ömrü yediye

Aslan kocayınca döner kediye

Sefil baykuş bir gün tünesin diye

Dikerler başına taş deli gönül

Bunca yıl uğraştım vefasız yarla

Her geçen günlerim ah ile zarla

Denedim bahtımı gülmüyor zorla

Geçmedi bir günüm hoş deli gönül

Hayır etmez gayri servetin malın

Başın açık kaldı ayağın yalın

Üç arşın bez ile gidecek salın

Hanların hamamın boş deli gönül

Âşık İdris derki kendimi bilmem

Yardan intizarlı bir daha gülmem

Gücüme gidiyor görmeden ölmem

Dolar gözlerime yaş deli gönül