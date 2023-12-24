Helikopter havalanmış giderken
Çekip Muhsin beyi aldınız dağlar
Ona kavuşmayı hayal ederken
Bütün umutları çaldınız dağlar
Hilal ortasında açılmış gülü
Acı verdi bize beş altı ölü
Lal oldu konuşmaz kimsenin dili
Beni dertten derde saldınız dağlar
Tüm ekipler karış karış taradı
Rota ile mevkisini aradı
Keş dağı yaptığın neye yaradı
Reisime mezar oldunuz dağlar
Muhabir haberi verdi ağladı
O beyaz karlara girdi ağladı
Cismini yerlerde serdi ağladı
Taze fidanları yoldunuz dağlar
Yeri göğü kaplamıştı bulutlar
Zaman uzadıkça bitti umutlar
Şarjı tükenince kesildi hatlar
Acıyla kalplere doldunuz dağlar
On beş derecede sam yeli eser
Kanları kurutur yaşamı keser
Yavruları ağlar kadere küser
Matemle gündeme daldınız dağlar
Âşık İdris söyler takdir ilahi
Ecele güç yetmez olsa da dahi
Bu dünya yalandır değildir sahi
Yaşam künyesinden sildiniz dağlar