Helikopter havalanmış giderken

Çekip Muhsin beyi aldınız dağlar

Ona kavuşmayı hayal ederken

Bütün umutları çaldınız dağlar

Hilal ortasında açılmış gülü

Acı verdi bize beş altı ölü

Lal oldu konuşmaz kimsenin dili

Beni dertten derde saldınız dağlar

Tüm ekipler karış karış taradı

Rota ile mevkisini aradı

Keş dağı yaptığın neye yaradı

Reisime mezar oldunuz dağlar

Muhabir haberi verdi ağladı

O beyaz karlara girdi ağladı

Cismini yerlerde serdi ağladı

Taze fidanları yoldunuz dağlar

Yeri göğü kaplamıştı bulutlar

Zaman uzadıkça bitti umutlar

Şarjı tükenince kesildi hatlar

Acıyla kalplere doldunuz dağlar

On beş derecede sam yeli eser

Kanları kurutur yaşamı keser

Yavruları ağlar kadere küser

Matemle gündeme daldınız dağlar

Âşık İdris söyler takdir ilahi

Ecele güç yetmez olsa da dahi

Bu dünya yalandır değildir sahi

Yaşam künyesinden sildiniz dağlar