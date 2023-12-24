Helikopter havalanmış giderken 
Çekip Muhsin beyi aldınız dağlar
Ona kavuşmayı hayal ederken 
Bütün umutları çaldınız dağlar

Hilal ortasında açılmış gülü
Acı verdi bize beş altı ölü
Lal oldu konuşmaz kimsenin dili
Beni dertten derde saldınız dağlar

Tüm ekipler karış karış taradı
Rota ile mevkisini aradı
Keş dağı yaptığın neye yaradı
Reisime mezar oldunuz dağlar

Muhabir haberi verdi ağladı 
O beyaz karlara girdi ağladı
Cismini yerlerde serdi ağladı
Taze fidanları yoldunuz dağlar

Yeri göğü kaplamıştı bulutlar
Zaman uzadıkça bitti umutlar
Şarjı tükenince kesildi hatlar
Acıyla kalplere doldunuz dağlar

On beş derecede sam yeli eser
Kanları  kurutur yaşamı keser
Yavruları ağlar kadere küser
Matemle gündeme daldınız dağlar

Âşık İdris söyler takdir ilahi
Ecele güç yetmez olsa da dahi
Bu dünya yalandır değildir sahi
Yaşam künyesinden sildiniz dağlar