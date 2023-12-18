Dünya bir oyuncak hayat bir oyun.
Gidenler oyunu bozup gittiler.
Hani anam babam emmimle dayım
Hepsi birer birer göçüp gittiler.
Şu yamaca mezarları kazılmış
Genç ihtiyar sıra sıra dizilmiş
Taşlarına isimleri yazılmış
Derin uykulara dalıp gittiler.
Konu komşu bir araya gelmişler
İyi kötü ne bir haber salmışlar
Ne yaşamış ne bu dünyaya gelmişler
Bir sır gibi unutulup gittiler.
Olsa da varlığın köşkün sarayın
Mevkiin makamın şöhretin şanın
Peşinden gelmedi servetin malın
Üç beş metre kefen giyip gittiler.
Dün gelip de bugün burdan geçtiler
Elem ekip türlü dertler biçtiler
Nice dostlar bu dünyadan göçtüler
Artlarından hüzün saçıp gittiler.
Kimler geldi kimler geçti bu handan
Mülk kimin ki kim götürmüş bu maldan
Dost omzunda mezarlığın yolundan
Ebedi âleme geçip gittiler.
Ozan Yüksel böyle döner bu devran
Dosttan gelir dosta gider her can
Kimi yaşlı çınar kimi genç fidan
Yedisi, yetmişi, yüzü gittiler.
‘’Ölüm bir köprüdür dostu dosta kavuşturur.’’
Hz. Muhammed (sav)