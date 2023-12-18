Dünya bir oyuncak hayat bir oyun.

Gidenler oyunu bozup gittiler.

Hani anam babam emmimle dayım

Hepsi birer birer göçüp gittiler.

Şu yamaca mezarları kazılmış

Genç ihtiyar sıra sıra dizilmiş

Taşlarına isimleri yazılmış

Derin uykulara dalıp gittiler.

Konu komşu bir araya gelmişler

İyi kötü ne bir haber salmışlar

Ne yaşamış ne bu dünyaya gelmişler

Bir sır gibi unutulup gittiler.

Olsa da varlığın köşkün sarayın

Mevkiin makamın şöhretin şanın

Peşinden gelmedi servetin malın

Üç beş metre kefen giyip gittiler.

Dün gelip de bugün burdan geçtiler

Elem ekip türlü dertler biçtiler

Nice dostlar bu dünyadan göçtüler

Artlarından hüzün saçıp gittiler.



Kimler geldi kimler geçti bu handan

Mülk kimin ki kim götürmüş bu maldan

Dost omzunda mezarlığın yolundan

Ebedi âleme geçip gittiler.

Ozan Yüksel böyle döner bu devran

Dosttan gelir dosta gider her can

Kimi yaşlı çınar kimi genç fidan

Yedisi, yetmişi, yüzü gittiler.



‘’Ölüm bir köprüdür dostu dosta kavuşturur.’’

Hz. Muhammed (sav)