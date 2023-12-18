Dost eline giden yollar kapandı
Şu cep telefonu çıktı çıkalı
Hasretle ananın yüreği yandı
Şu cep telefonu çıktı çıkalı
Düğüne bayrama gelmez ekerler
İsraf olur o bayramlık şekerler
Ya alo der ya da mesaj çekerler
Şu cep telefonu çıktı çıkalı
Faturadan boynu kavlayanlar var
Telefonda kızı tavlayanlar var
Oltaya getirip avlayanlar var
Şu cep telefonu çıktı çıkalı
Kimisi gösteriş hava atıyor
Kimi kontör almaz servet katıyor
Beşikteki melodiyle yatıyor
Şu cep telefonu çıktı çıkalı
Âşık İdris saydığımdan birisi
Ne haldedir bilmem onun gerisi
Uçtu gitti maaşımın yarısı
Şu cep telefonu çıktı çıkalı