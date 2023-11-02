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Girilmedik sokak kalmayacak sloganıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Yalçın, “Durmadan, yorulmadan ilçemizin her köşesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Yeşiltepe Mahallesi 122. sokak yol yenileme çalışmalarımızı tamamladık. İbrahimağa Mahallesi 78. Sokak yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Yeni Mahalle İmam Hatip Caddesi ve 34. sokakta yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İstanbulluoğlu Mahallesi Kültür Merkezi yanı 144.sokakta yol yenileme çalışmalarımıza başladık. Yeşildere, Çamlık ve Güneyli Mahallelerimizde doğalgaz çalışması sonrasında bozulan yollarımızın onarım çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.