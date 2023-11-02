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“Patos İsrail malı mı? Patos Türk malı mı?” Patos hangi ülkenin? Vatandaşlarımızın sıkça merak ettiği bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Patos, Türkiye merkezli bir atıştırmalık ürün markasıdır ve İsrail malı değildir.

Doğuş Çay ve Gıda Ürünleri Üretim, Pazarlama, İthalat ve İhracat A.Ş., kısaca Doğuş Çay, Türkiye'de 1985 yılında Süleyman ve Alpaslan Karakan tarafından kurulan bir aile işletmesi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, çoğunlukla çay ürünleri üretimi konusunda uzmanlaşmıştır ve merkezi İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunmaktadır.

Patos atıştırmalıkları, Türk tüketicileri tarafından sıklıkla tercih edilen lezzetli bir marka olarak bilinir. Bu nedenle Patos, Türkiye kökenli bir markadır ve Türk malıdır.