MZT tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zeka tarafından yeniden tasarlandı.

Yapay zeka teknolojilerinin giderek artan etkisiyle, bu sefer Türkiye'nin illerinin adları da dönüştü.

Giresun ilinin adı bu yeniden yapılandırmada "Rüzgarlı" olarak değiştirildi.

Giresun sadece bu değişiklikten etkilenen il değil; Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iller de bu yapay zeka dalgasının etkisi altına girdi.

Yapay zekaya göre; Yozgat artık "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak anılmaktadır. Bu değişiklikler, yapay zekanın yaratıcı ve dönüştürücü potansiyelini bir kez daha gösteriyor.(Haber Merkezi)