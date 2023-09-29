Yaklaşık 3 ay öncesinde Yozgat’ta ekmeğe yapılan zamma Kırıkkale yeni yetişti.

Kırıkkale'de ekmeğe yeniden zam geldi. Gelen zam ile birlikte Kırıkkale, Yozgat’ta 3 ay öncesinde yapılan ekmek zammına yetişti.

Buğday tavan fiyatı ve una gelen zamlardan dolayı haziran ayında 4 liradan 5 liraya çıkan ekmek fiyatları tekrar arttı. Bugünden itibaren Kırıkkale’de ekmek 6.50 TL'den satışa sunulacak.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, bu son ekmek zammı hakkında bir açıklama yaptı. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, şu ifadeleri kullandı: "Haziran ayında yaşanan zamlar sonrası, enflasyon etkisiyle un fiyatları önemli ölçüde artış gösterdi. Fırıncı esnafımız, artan giderleri karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle fırıncılar, ekmeğe 6.50 TL zam talebinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Komitesi, Kırıkkale Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı ile bir araya geldi, talepleri değerlendirdi. Sonrasında talep Ticaret Bakanlığı'na iletilerek onay bekledi. Bakanlık tarafından onay verildi ve alınan karar mecliste görüşülerek onaylandı. Bundan böyle Kırıkkale'de ekmek, 6.50 TL fiyatla satışa sunulacak." (Melike Aslı Arslan)