Mazlum milletlerin menfaatine karar verilmesini isteyen Aydoğmuş, “Komisyon evet dese de, genel kurulda oyunuzu hayır verin İsveç’in NATO’ya girmesine izin vermeyin” dedi.

Başkan adayı Ömer Aydoğmuş, TBMM de tarihe kara leke olarak geçecek bir olaya şehit olduklarını söyledi. Terörist destekçisi İsveç’in NATO’ya alınmasına TBMM İçişleri komisyonunda onay verildiğini ifade eden Aydoğmuş, “Ancak hükümet bu tarihi hatayı aynı gün asgari ücret açıklayarak kapatmaya, konuşturmamaya, tartıştırmamaya çalıştı. Belki de başardı. Çünkü şuan kamuoyunda Kuran-ı Kerim yaktıran, Türk İslam düşmanı, Mehmetçiğimizi vuran silahların sahibi İsveç’in NATO’ya alınmasına onay veren İçişleri komisyon üyeleri AKP, CHP ve MHP’yi tartışmıyor. Asgari ücret konuşuluyor. Kuran-ı Kerim yakan, İslam’a küfreden, PKK’ya silah temin eden terörist destekçisi İsveç’in, TBMM Dışişleri Komisyonunda hayır oyu veren mensubu olduğum Saadet Gelecek İttifakı ve İyi Parti üyelerine teşekkür ediyorum, bizi bunlara lekeye ortak etmediler. Lakin AKP, CHP, MHP üyelerinin evet oylarıyla İsveç’in NATO’ya girmesine komisyonda onay verilmesi kabul edilir değildir, evet oyu verenleri de şiddetle nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum” dedi.

“EVET DİYENLERİ TARİH AFFETMEYECEK”

Komisyon Başkanı Yozgatlı Fuat Oktay’ın karara evet demesini kendisini derinden yaraladığını aktaran Aydoğmuş, “Tarih, İsveç’in NATO’ya alınması için evet diyenleri asla beyaz yazmayacak, kara bir leke olarak yazacak. Her şehit geldiğinde, her çocuk yetim, her ana yavrusuz kaldığında vicdanınız sızlayacak. Sizden sonraki nesilleriniz sizden utanacak, iğrenecek. Evet diyerek şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara tekrar soruyorum? Bu İsveç değil miydi Kuran-ı Kerim yaktıran? Bu İsveç değil miydi terör örgütlerini besleyen? Bu İsveç değil mi Türk düşmanlığı yapan? Ne oldu? Sizin din vatan bayrak aşkınıza ne oldu? Bakın; İsveç NATO’ya iki şartla alınmalı. Birincisi; ABD tarafından F16 uçakları verilmeli, ikincisi; 20 yıldır NATO’ya alınmayarak kapıda bekletilen Bosna Hersek NATO’ya alınmalı. “ diye konuştu.

“BOSNA HERSEK NATO’YA ALINMALI”

Katliama maruz kalan Bosna Hersek’in 20 yıldır NATO kapısında beklediğini söyleyen Aydoğmuş, “Siyonistler Bosna Hersek’i NATO’ya almazken siz kime şirin gözükmeye çalışıyorsunuz? Terörist destekçisi, Türk İslam düşmanı İsveç’i NATO’ya alacak imzayı atamazsınız. İsveç önce İslam düşmanlığın, teröre desteğini bırakacak, sonra ABD F16’ları verecek sonra İsveç, Bosna Hersek ile birlikte NATO’ya alınacak. Bu şartları kabul görmeden İsveç NATO’ya alınmamalıdır. Buradan şunu söylemek istiyorum. Siyasi görüşü, partisi ne olursa olsun, vatanını milletini dini bayrağını seven, şehitlerimize gözyaşı döken sayın milletvekilleri çocuğunuza torununuza, ailenize kara bir leke bırakmayın, Yarın ölüp göreceksiniz, bu siyonistlerin önünü açmayın, ülkemizin ve mazlum milletlerin menfaati doğrultusunda karar verin. Tek adamı mutlu etmeyin. Mazlum milletleri düşünün ölen çocukları, şehitleri düşünün. Komisyon evet dese de, genel kurulda oyunuzu hayır verin İsveç’in NATO’ya girmesine izin vermeyin” şeklinde konuştu.