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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sorgun’un bir köyünde kaçak kazı operasyonu düzenlendi.

Kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda İ.B., F.K. ve S.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Kazı bölgesinde yapılan arama neticesinde ise; 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet levye, 2 adet çekiç, 2 adet balyoz, 1 adet çapa, 1 adet murç, 1 adet merdiven, 1 adet kova, 10 metre urgan ipi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Sorgun ilçesi X köyü bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine; Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 30 Aralık 2023 günü yapılan operasyon neticesinde kaçak kazı yapan (İ.B.), (F.K.) ve (S.K.) isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalanmıştır. Kazı bölgesinde yapılan arama neticesinde; 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet levye, 2 adet çekiç, 2 adet balyoz, 1 adet çapa, 1 adet murç, 1 adet merdiven, 1 adet kova, 10 metre urgan ipi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.