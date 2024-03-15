Ramazan ayında Yozgat’ta artan fiyatlardan kasaplarda etkilendi. Kırmızı et ve sebzede artan fiyat kasaplarında işlerine yansıdı. Artan fiyatlardan etkilenen kasaplar Ramazan ayında beklediğini bulamadı.

Geçtiğimiz senelerde karışık tava, patlıcan kebabı, köfte ve güveç gibi özel siparişler kasapların yüzünü güldürürken bu sene beklenen olmadı.

Yozgat’ta gelenek haline gelen iftara davet edilen misafirlere ikram için kasaplarda hazırlatılan yemekler, fırınlarda iftar saatine hazır hale getiriliyor.

Fırınlarda odun ateşinde pişirilen güveç, köfte, karışık tava, patlıcan ve soğan kebabı gibi yemekleri özenle hazırlayan kasaplar, hem et satışı yapıyor hem de vatandaşlara yemek konusunda yardımcı oluyor.

Kasaplarda hazırlanan yemekler, Yozgatlının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Fakat bu sene beklenen olmadı. Kasaplar Ramazan ayında beklediklerini bulamadı. Her sene yüzleri güldüren Ramazan ayı bu sene esnafın beklentisini karşılamadı.

“BİR HAFTADA 8 GÜVEÇ”

Ramazan ayına gireli yaklaşık bir hafta olmasına rağmen sadece 8 güveç siparişi aldığını belirten Çağlayan Et Gıda işletme sahibi Nurettin Aydın,” Geçtiğimiz senelerde Ramazan aylarına bakarak bu sene işlerimiz beklediğimiz gibi olmadı. Yozgat’ta Ramazan aylarında fırında yemek kültürü artıyor. Normal günlerde çoğunluk olarak esnaflar fırında yemek tercih ediyor, vatandaşlar ise nadir tercih ediyor. Fakat Ramazan ayında vatandaşlarımız davet etmiş oldukları misafirlere genelde fırında yemek sunmayı tercih ediyor. Ama sebze ve ete gelen zamlardan dolayı fırında yemekler vatandaş bu sene Ramazan ayında tercihleri arasında olmuyor. Ramazan ayına gireli 5 gün oldu ve biz bu 5 günde sadece 8 adet güveç siparişi aldık. Tepsi yapımına güvece nispeten biraz daha ilgi var” dedi.

“YÜZDE 100 ZAM”

Geçen seneye bakarak fiyatların yüzde 100 arttığının altını çizen Aydın, “Etin fiyatı 500 lira, patlıcan 60 lira, biber 80 lira, domates 45 lira olduğundan dolayı vatandaşlar fırında yemeği tercih etmiyor. Zamlar tüm vatandaşları olduğu gibi bizleri de etkiledi. Yapılan zamlardan dolayı bizlerde Ramazan ayında beklediğimizi bulamadık. Bizler Ramazanda işlerin artmasını beklerden geçen sene oranla işlerimizde de büyük düşüş oldu” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SENE 500 BU SENE BİN”

Güveç fiyatında da artış yaşandığını ifade eden Aydın, “Geçen sene 500 ila 600 arasında olan güveç yapım fiyatı bu sene bin liraya ulaştı. İster istemez et ve sebzeye gelen zamlar yemek fiyatlarına da artış yaşattı. Durum böyle olunca vatandaşlarda ev yapmayı daha çok tercih eder hale geldi. Böylelikle bu sene Ramazan ayında bizim işlerde de düşüş yaşandı. İnşallah Ramazan’ın ilerleyen günlerinde işlerimizin daha da artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.