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Fenerbahçe'ye, sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. İsmail Kartal'ın yönetimindeki takım, Djiku, Fred ve King'in milli ara dönüşünde Fatih Karagümrük maçında sahada olabilecekleri konusunda umutlu.

Oyunu başlatma konusunda Djiku üzerinden ilerleyen teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli stoperin iyileşmesiyle sevindi. Ganalı futbolcu, takımla yapılan çalışmalara başladı ve 26 Kasım tarihinde oynanacak Karagümrük maçında forma giyebilecek.

Orta sahanın kilit isimlerinden biri olan Fred de taraftarları sevindiren bir diğer oyuncu oldu. Savunma ve hücumda takıma önemli katkılar sunan Brezilyalı futbolcu, fiziksel olarak istenilen seviyeye ulaşmak için çaba gösteriyor. Fred'in de Karagümrük maçında görev alması bekleniyor.

Sakatlığını tamamen atlatan bir diğer isim ise Joshua King. Sol kanatta Ryan Kent'i fazla tercih etmeyen İsmail Kartal, King'in dönüşüyle birlikte Tadic'i dinlendirme fırsatı bulacak. Fenerbahçe, önemli oyuncularının dönüşüyle birlikte güçlü bir kadroyla sahaya çıkacak gibi görünüyor.