Tokat-Turhal yolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’ndaki bir benzinlik önünde 10 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen kazada, Berkay Polat (16) kontrolündeki motosiklet yaya geçidinden karşıya geçmek isterken Eray T. yönetimindeki BMW marka otomobille çarpıştı. Kazada 50 metre savrulan Berkay Polat Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği Polat’ın kazaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Bir firmanın güvenlik kamerası feci kazayı saniye saniye kaydetti. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklettekilerin havaya sıçradığı görülüyor.

“Motor resmen önüne atladı”

Kazayı gören Savaş Kalkan; “Bizim araç burada arızalandığı için tamirci arkadaş çağırdık. O arada benzinlikte motorcuların toplandığını gördük. Egzozları da sökülmüştü galiba yarış yapan motor kurtardı. Diğer motor resmen intihar etti. Otomobil sürücüsü selektör yaptı, kornaya bastı, frene bastı ama ikinci motoru kurtaramadı. Motor resmen önüne atladı” dedi.