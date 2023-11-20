Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgatlı vatandaşlarında da vazgeçilmezi haline gelen karanfil baharat olarak kullanılırken çiğnendiğinde ağız kokusu giderme ve nefesi açma gibi çeşitli özellikleri de vardır. Farklı şekillerde kullanılabilen karanfilin, vücuda sağladığı faydalar göz önüne alındığında, suyu, çayı, yağı, tozu gibi çeşitli kullanım şekilleri vardır.

KARANFİLİN YARARLARI

Karanfil, genellikle baharat olarak tanınsa da tarih boyunca sağlık alanında da kullanılan bir bitkidir. Bu nedenle karanfil, şifalı bitkiler arasında özel bir yere sahiptir ve sağlık açısından bir dizi fayda sunar. Karanfilin sağlığa yönelik bilinen bazı faydaları şunlardır:

Karanfilin en bilinen etkisi doğal bir antiseptik oluşudur. Özellikle ağız sağlığında öne çıkan karanfil; ağız kokusu, diş ağrısı, diş eti hastalıkları gibi durumların giderilmesinde sıklıkla tercih edilir.

Karanfil antioksidan bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde vücutta serbest radikallerin oluşturduğu oksidatif strese karşı etkisi büyüktür. Böylece hücrelerin daha sağlıklı olmasını sağlarken erken yaşlanmanın önüne geçilebilir. Aynı zamanda kanser gibi hastalıkların erken dönemde tedavi başarısını artırabilir.

Karanfil aynı zamanda antienflamatuar etkiye sahiptir. İltihaplanmaya karşı olan bu etki sayesinde çeşitli enfeksiyon hastalıkları, romatoid artrit gibi hastalıklara karşı karanfil kullanımı önerilebilir.

Karanfil doğal bir ağrı kesici olarak tanımlanabilir. Genellikle baş ağrısı, diş ve kas ağrıları gibi ağrıların hafifletilmesinde kullanılabilir.

Aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen karanfil mide rahatsızlıkları, hazımsızlık, bağırsak rahatsızlıkları gibi sağlık problemlerinde önerilebilir.

Karanfil antibakteriyel özelliği sayesinde özellikle solunum yolları enfeksiyonlarında sıkça görülen öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı iyileştirici özelliği vardır.

Karanfilin kan şekerini düzenleme gibi etkileri de faydaları arasında sayılabilir. Bu durumda insülin direnci, diyabet gibi kan şekeri dengesizliklerinde karanfil tüketimi önerilebilir. Bu sayede aşırı şeker tüketimini önleyerek ortaya çıkması muhtemel obezite gibi rahatsızlıkların önüne geçmede yardımcı bir faktör olabilir.

Karanfil kontrolsüz tüketilmemelidir. Hastalıklara karşı karanfil kullanılmak istendiğinde alanında uzman doktora veya beslenme uzmanına mutlaka danışılmalıdır. Bu faydalar ideal ölçülerde kullanıldığında görülebilir. Fazla tüketimi farklı problemlere sebep olabilir.

KARANFİLİN ZARARLARI

Normal kullanım sınırları içinde kullanıldığında genellikle zararsızdır. Ancak karanfil faydaları olduğu kadar aşırı tüketimde zararları da olabilen bir bitkidir. Aşırı tüketimi, sindirim rahatsızlıklarına, baş dönmesine, uyku bozukluklarına ve kanın pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, belirgin bir rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışmalı, aşırı tüketimden kaçınmalısınız.

KARANFİL YAĞI FAYDALARI

Karanfil yağı, kurutulmuş karanfilin buharda damıtılmasıyla elde edilen bir esansiyel yağdır. Karanfil yağının pek çok kullanım alanı vardır. Bu alanlara göre faydaları şu şekildedir:

Karanfil yağı özellikle solunum yolları hastalıklarındaki faydaları ile bilinir. Balgam söktürücü, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda karanfil iyileştirici özelliğe sahiptir.

Karanfil yağı doğal yolla ağrıların azaltılmasında etkilidir. Bu özelliği ile eklem ve kas ağrıları için topikal uygulama yapılarak romatizmal ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.

Antiseptik özelliği sayesinde mantar, sivilce, akne gibi cilt hastalıklarında olumlu etkileri vardır. Aynı zamanda böcek ısırması veya hafif yaralanmalara karşı antibakteriyel özelliğinden dolayı cilt üzerine tatbik edilebilir. Kızarıklık ve kaşıntının giderilmesinde etkilidir.

Karanfil yağı, karanfilin kendisi gibi ağız ve diş sağlığında önerilen faktörler arasında yer alır.

Karanfil yağı, stres ve depresyonun azaltılmasında önerilenler arasındadır.

Aynı zamanda saç diplerine uygulanan karanfil yağı, saç sağlığının iyileştirilmesinde etkileri vardır.

Karanfil yağı solunum, sindirim sistemleri hastalıklarına karşı tüketilmesi önerilir iken cilt hastalıklarına veya eklem ağrılarına karşı cilt üzerine sürülerek de kullanılabilir. Bu açıdan tüketilmesi önerildiği durumlarda önerilen damla miktarından fazlası tüketilmemelidir. Hassas kişiler için alerjik etkileri olabilir.

KARANFİL ÇAYININ FAYDALARI

Karanfil çayı ortalama 5-6 adet karanfilin 1-2 bardak kaynamış suya atılıp ağzı kapalı olarak demlenmesi ile elde edilir. Süzülerek tüketilen bu çay yoğun bir aromaya sahiptir. Karanfil çayı genellikle kış döneminde solunum yolları enfeksiyonlarında tüketildiğinde tedaviyi destekler. Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Sindirim sistemi üzerinde etkileri ile bilinen karanfil çay olarak tüketildiğinde mide bulantısının hafifletilmesini sağlayabilir. Diğer yandan karanfil çayı hazımsızlık ve şişkinlik gibi durumların azaltılmasında etkilidir. Yine karanfil çayının tüketilmesi veya bu çay ile gargara yapılır. Antiseptik özelliğinden dolayı ağız ve diş sağlığına iyi gelir. Günlük ortalama 1-2 fincan karanfil çayı önerilir. Bu miktarın üzerine çıkılmamalıdır.

KARANFİL SUYUNUN SAÇA FAYDALARI

Karanfilin insan sağlığında pek çok faydaları olduğu gibi saç sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Antioksidan içeriği bakımından zengin olan karanfil, beta karoten ve A vitamini içeriği ile saçlar için besleyicidir. Aynı zamanda saç derisindeki hücrelerin yenilenmesi ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu sayede kepek oluşumuna karşı karanfil kullanımı önerilir. Diğer yandan toplumda sıklıkla karşılaşılan saç dökülmesi için de kullanıldığında saç dökülmesini azalttığına dair tecrübeler vardır. Karanfil kürü, saçlara kullanıldığında saçlar daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilir.

Saçlar için önerilen karanfil kürü; ortalama 10-15 adet karanfil ve yaklaşık 2 su bardağı su ile hazırlanır. Suya ilave edilen karanfiller ile su bir süre üzeri kapalı bir şekilde kaynatılıp demlenmesi sağlanır. Sonrasında soğutulan karanfil kürü banyodan çıkmadan önce son defa bu su saçlara uygulanır ortalama 5-10 dk saçlarda bekletilir durulama yapılır.

KARANFİL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Karanfilin ve karanfil yağının cilt hastalıkları üzerinde pek çok olumlu etkileri vardır. Karanfilin kaynatılmasıyla elde edilen karanfil suyu da aynı şekilde cilt sağlığında etkilidir. Karanfil antioksidan, antibakteriyel bileşenleri sayesinde hücrelerin yenilenmesi gibi etkileri ile cilde uygulandığında cilt hücrelerinin beslenmesini ve yenilenmesini sağlar. Bu sayede cilt dokusu daha pürüzsüz olabildiği gibi düzenli kullanımda cilt dokusunun beslenerek kırışıklıkların azaltılmasında da etkilidir.

KARANFİLİN DİŞE FAYDALARI

Karanfil denince akla ilk olarak diş rahatsızlıkları gelir. Karanfil antiseptik ve antibakteriyel etkileri sayesinde diş ağrısını hafiflettiği gibi diş eti rahatsızlıklarının da giderilmesinde etkilidir. Aynı zamanda çiğnendiğinde ağız kokusuna karşı kullanılabilir.

Karanfil eski dönemlerden bu zamana kadar ilaç gibi kullanılan bir baharattır. Bu özelliği ile eski tarihlerden bu yana insan sağlığında pek çok hastalıklara karşı şifaya vesiledir. Ancak karanfilin kendisi, yağı, tozu, çayı gibi çeşitli formları olmakla beraber tüketiminde kontrollü olmalıdır. Beslenme uzmanının önerdiği miktarın üzerine çıkılmamalıdır.