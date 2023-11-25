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Su faturasını önemli ölçüde düşürmek artık elinizde! Evde uygulayabileceğiniz birkaç basit ama etkili yöntemle, su tüketimini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. İşte su faturasını yarı yarıya azaltmanın pratik yolları:

Damlalıkları Onarın: Evdeki damlayan muslukları ve sızan boruları hemen tamir ettirin. Bu küçük sızıntılar, zaman içinde büyük su israfına neden olabilir.

Düşük Akımlı Musluk ve Duş Başlıkları Kullanın: Düşük akımlı musluk ve duş başlıkları, su tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Aynı konforu yaşarken daha az su harcamış olacaksınız.

Sulama Sistemlerini Optimize Edin: Bahçe sulama sistemlerini optimize ederek su kullanımını azaltabilirsiniz. Su tasarruflu sulama sistemleri, bitkilerinizi daha verimli bir şekilde sulamanıza yardımcı olur.

Yağmur Suyu Toplayın: Evde yağmur suyu toplamak için bir sistem kurun. Toplanan yağmur suyunu bahçe sulaması veya ev temizliği için kullanabilirsiniz.

Çamaşır ve Bulaşık Makinelerini Tam Kapasiteyle Çalıştırın: Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasiteyle çalıştırmak, su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Yüksek verimli modelleri tercih ederek su kullanımını daha da azaltabilirsiniz.