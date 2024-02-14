Yaşanan zamlar nedeniyle kasaplar da adeta vatandaşlar kadar çaresiz durumda. Bazı vatandaşlar tavuk bile almakta zorlanırken, kasaplar ise satamamaktan şikayetçi. Alım gücü düştüğü için vatandaşın hem kırmızı et hem de beyaz et alamadığını belirten kasap, kemik iliği talebi olduğunu söyledi.

Kasap Ahmet, köylerde hayvan besleyen insan sayısının azaldığını ve hayvanların artık zenginlerin elinde olduğunu, zenginlerin de fiyatlarla istediği gibi oynadığını, dolayısıyla kasaplarda fiyatların yerinde durmadığını söyledi.

“SABAH 600 LİRA OLAN KUŞBAŞI ÖĞLE SAATİNDE 650 LİRA”

Bu sabah kuzu kuşbaşının 600 lira olduğunu belirten kasap, öğle saatlerinde ise 650 liraya çıktığını kaydetti.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR TAVUK FİYATLARI ARTACAK MI?

Enflasyon nedeniyle artan tavuk fiyatlarının satışları olumsuz etkilediğine değinen kasap, “Etleri Bursa’nın Kemalpaşa ilçesinden alıyoruz. Eti aldığımız firma zam yapınca biz de mecburen zam yapıyoruz. Ramazan yaklaşıyor. Tavuğun da piyasası 1-2 haftaya yükselir.” şeklinde konuştu.

En çok tercih edilen ürünün pirzola olduğunu söyleyen ve ortalama kasap fiyatları Herkes Duysun ekibiyle paylaşan Kasap şu ifadeleri kullandı:

“Markette 920 lira olan pirzolanın kilosu bizde 750 lira, Sucuğun kilosu 480 lira, incik 140, kanat ise 150 lira üzerinden fiyatlandırılıyor.”

ET ALAMAYAN VATANDAŞ ÇORBA YAPMAK İÇİN KEMİK İLİĞİ ALIYOR

İnsanların alım gücünün düştüğünü dile getiren kasap, “En çok kemik iliği talebi var. Çorba için kullanılıyor. İnsanlar artık et alamıyor o yüzden kemiğe yöneldi. 1 poşet kemik iliği ise 50 lira. Markette 750 gram kemik suyu 100 liradan satılıyor.” ifade etti.